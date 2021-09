L’équipe du Sénégal a remporté sa première sortie, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les Lions se sont imposés face au Togo, hier, au stade Lat Dior de Thiès, sur le score de deux buts à zéro, grâce à Sadio Mané et Abdou Diallo.

Le Sénégal a réussi son entrée en jeu dans les éliminatoires de Coupe du monde Qatar-2022. Les Lions ont dominé le Togo sur le score de 2 buts à 0, hier, au stade Lat Dior de Thiès, en match comptant pour la 1re journée de la poule H. La bande à Kalidou Koulibaly met ainsi fin à une série de six matches sans victoire (3 défaites et autant de nuls) face aux Eperviers, en phase de qualification d’un Mondial.

Les hommes d’Aliou Cissé occupent provisoirement la première place du groupe, en attendant le match Namibie-Congo, de cet après-midi.

Le coach Cissé a apporté certains changements dans le 11 de départ, avec l’indisponibilité de certains joueurs. Avec l’absence de Nampalys Mendy, Cheikhou Kouyaté a remonté d’un cran pour jouer au milieu aux côtés de Gana Guèye et Sadio Mané en n°10. Ismaïla Sarr et Pape Matar Sarr se sont retrouvés respectivement à gauche et à droite de l’attaque. Boulaye Dia a été positionné attaquant de pointe. En défense central, on a eu un axe inédit avec Kalidou Koulibaly à droite et Abdou Diallo à gauche. Ibrahima Mbaye et Saliou Ciss chargés de bloquer les flancs droit et gauche.

Vu la disposition de l’équipe togolaise qui a aligné cinq défenseurs, le jeu était parti pour être à sens unique. Ce fut le cas. Le Sénégal a dominé, en essayant de construire à partir du milieu de terrain. Mais le bloc togolais s’est montré solide. De plus, le manque de vitesse et de profondeur dans le jeu sénégalais n’a pas permis pas de surprendre cette équipe très compacte. Les hommes d’Aliou Cissé se sont créé quelques opportunités sans les concrétiser. A la 14e mn, Pape Matar Sarr, bien servi par Sadio Mané, n’est pas parvenu à trouver le cadre. Deux minutes plus tard, ce fut au tour d’Ismaïla Sarr d’être servi par Mané. Mais le joueur de Watford a été stoppé par la défense, dans sa tentative de dribble.

Le temps passant, les Lions ne sont pas parvenus à trouver la solution. A force de buter contre ce mur togolais, l’adversaire a pris confiance. Les hommes de Pablo Duarte ont tenté leur chance avec des tirs à distance sans véritablement mettre en danger Edouard Mendy.

Les Sénégalais ont poursuivi leur offensive dans le camp adverse. La meilleure occasion des Lions de la première période est intervenue à la 35e mn. Boulaye, face au portier togolais, a tiré sur ce dernier. La balle a été reprise par Sadio Mané, mais le tir puissant de l’attaquant de Liverpool est passé au-dessus du cadre.

En seconde période, le match a repris sur le même tempo. Le Sénégal s’est mis à pousser face à des Togolais déterminés à annihiler la moindre action offensive. Mais, le mur jaune n’a pas tenu plus longtemps, face à l’armada offensive du Sénégal. C’est Sadio Mané qui a trouvé la faille. Sur un exploit individuel, le buteur des Reds a trouvé le fond des filets adverses, à la 56e mn.

Très remuant sur le terrain, Mané a essayé de mettre sur orbite ses coéquipiers qui n’arrivaient pas à faire la différence. A la suite d’un déboulé côté gauche, l’ancien pensionnaire de Génération Foot a effectué un centre en direction de Boulaye Dia qui, trop court, n’est pas parvenu à reprendre de la tête (59e). Cinq minutes plus tard, ce fut au tour d’Ismaïla de bénéficier des largesses de Mané. Malheureusement, le tir de Sarr a été repoussé des pieds par le goal togolais.

Ça flanche à droite

Avant le début de la rencontre, le coach devait résoudre l’équation sur le côté droit, avec les absences de Youssouf Sabaly, blessé, Lamine Gassama, en manque de compétition, et Krépin Diatta (blessé). Comme latéral droit, Cissé a préféré Ibrahima Mbaye à Moutarou Baldé et comme excentré droit, il a fait confiance à Pape Matar Sarr. Le moins qu’on puisse dire est que ce flanc doit a été le point névralgique de l’équipe pendant un bon bout de temps, notamment en première période. Mbaye a essayé de tenir son rôle, mais a montré des signes de faiblesse, surtout au plan offensif. Le défenseur de Bologne a peu participé dans le jeu offensif.

Pour sa part, Pape Matar a semblé mal à l’aise dans ce registre. Habitué à évoluer dans l’entrejeu, le sociétaire du FC Metz n’a pas été à 100 % de ses capacités. D’ailleurs, les deux joueurs ont été remplacés respectivement par Moutarou Baldé et Habib Diallo (71e). Cheikhou Kouyaté, auteur d’un match correct, aussi a cédé sa place à Joseph Lopy.

Le jeu sénégalais a eu un léger mieux avec beaucoup de dédoublements et les remontées de Baldé qui a proposé plus d’options offensives que Mbaye. Le Sénégal a logiquement marqué le 2e but grâce à Abdou Diallo, qui ouvre son compteur-buts en sélection nationale. Sur un corner, le défenseur du Paris Saint-Germain, d’une reprise du pied gauche, a envoyé le ballon au fond des filets. Habib aurait même pu aggraver le score, mais l’attaquant de Strasbourg a manqué son contrôle dans la surface de réparation.

Résultats Centrafrique - Cap-Vert 1-1 Guinée-Bissau - Guinée 1-1 Sénégal - Togo 2-0 Libye - Gabon Mali - Rwanda Jeudi 13h Kenya - Ouganda RD Congo - Tanzanie 16h Madagascar - Benin Namibie - Congo Niger - Burkina Faso 19h Algérie - Djibouti Egypte - Angola Maroc - Soudan

LOUIS GEORGES DIATTA