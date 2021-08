La rencontre Sénégal-Togo comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 a été fixée au 1e septembre au stade Lat Dior de Thiès, annonce la Fédération togolaise de football (FTF) sur son site officiel. Les Eperviers du Togo sont les premiers adversaires des Lions pour ces éliminatoires.

Les Lions vont se déplacer ensuite à Brazzaville pour jouer contre les Diables Rouges du Congo. En attendant, l’annonce officielle de l’homologation du stade Lat Dior de Thiès par la Confédération africaine de football (Caf), des médias sénégalais ont annoncé ce jeudi que l’infrastructure sportive doit recevoir l’onction des instances internationales.

En juin, ce stade qui abrite depuis mars 2019 les rencontres de l’équipe nationale et des clubs engagés en compétitions Interclubs, avait été déclaré inapte à recevoir les éliminatoires de la Coupe du monde. Entre temps, la Fédération sénégalaise de football (FSF) avait entrepris une série de travaux de réhabilitation sur le stade et sur l’aire de jeu qui n’offrait pas toutes les garanties selon des joueurs interrogés par les médias sénégalais. En plus du Sénégal, du Togo et du Congo, la Namibie complète le groupe H. Les autres adversaires des Lions sont éliminés de la phase finale de la Can 2021 reportée à janvier prochain et dont le tirage au sort est prévu ce mardi 17 août.

APS