Les départements de Dakar et de Guédiawaye ont abrité, hier, le lancement effectif du Programme d’urgence pour l’emploi des jeunes, par la signature de 200 contrats. Il réunit les ministères de la Jeunesse, de l’Emploi, de l’Economie numérique et de l’Urbanisme.

Lancé en avril 2021, le Programme d’urgence d’emploi et d’insertion des jeunes (Programme ‘’Xeyu Ndaw Gni’’) est entré depuis hier dans sa phase effective, par la ‘’signature symbolique’’ de 200 contrats (100 dans chacun des départements de Dakar et de Guédiawaye). Ces 200 agents serviront dans le domaine de l’hygiène public et du cadre de vie qui va compter 12 000 emplois sur les 65 000 prévus par le programme.

‘’La jeunesse s’est exprimée en demandant de l’emploi au président de la République. Il a répondu positivement en demandant aux différents ministères concernés de travailler sans relâche pour que cet engagement soit mis en place. Nous aurons 10 000 emplois consacrés aux travaux de nettoiement et 2 000 en direction du cadre de vie. Ce sont des contrats de deux ans renouvelables une fois. Tous ceux qui auront bien travaillé seront recrutés de manière définitive. Ceux qui n’auront pas travaillé partiront. Il faut qu’on soit clair. Il faut que dans ce pays chacun se mette au service du travail. Il est facile de dire qu’on n’a pas de travail. Mais quand on a du travail, il faut l’assumer convenablement’’, a précisé le ministre de l’Urbanisme et de l’Hygiène publique.

Sur les 10 000 emplois de nettoiement, l’Unité de coordination et de gestion des déchets solides (UCG) en comptera 4 500 et 1 438 reviennent au département de Dakar (Plateau 43, Colobane 64, Fann 23, Médina 97, Biscuiterie 84, Dieuppeul 45, Hann-Bel-Air 58, HLM 48, Grand-Yoff 227, Parcelles-Assainies 195, Patte d’Oie 86, Ouakam 91, Yoff 110...).

A en croire Abdoulaye Sow, chaque commune d’arrondissement bénéficie d’un quota spécifique qui a été déterminé en fonction de sa population et de la demande en nettoiement. ‘’Tous les critères de transparence ont été respectés, ajoute le ministre. Les inscriptions au niveau des différents canaux mis en place ont été centralisées au ministère de l’Emploi et l’UCG a procédé au recrutement. En plus de répondre à la demande d’emploi des jeunes, ce recrutement vient renforcer le Programme ‘Sénégal zéro déchet’. Nous ne pourrons pas transformer Dakar à partir de nos bureaux ou en Conseil des ministres. Nous ne pourrons transformer Dakar que si les jeunes s’engagent, pas au profil d’hommes, mais du pays. Cela afin qu’on puisse faire du Sénégal un îlot de propreté en Afrique et dans le monde’’.

Une rémunération qui passe à 100 000 F CFA par mois

Le salaire de ces agents de nettoiement passe de 75 000 à 100 000 F CFA (soit près de 2 500 F CFA par jour). Toutefois, un décompte sera effectué à chaque absence de l’agent. Cette mesure, selon les autorités, vise à veiller sur l’effectivité du travail.

Selon le coordonnateur de l’UCG, ‘’le premier objectif de ce programme est la territorialisation des emplois. L’instruction du chef de l’Etat consiste à amener les emplois au niveau des 552 communes du Sénégal. Les mécanismes de recrutement ont permis aux Sénégalais de s’inscrire par dépôt physique de documents, via la plateforme, par téléphone ou au niveau des pôles emploi qui sont déjà opérationnels. Donc, au-delà de l’aspect emploi, il y a aussi un aspect équité territorial qui a été à la base de la création de ce programme d’urgence. Le deuxième objectif est de soutenir la jeunesse de 18 à 40 ans. Ces 10 000 emplois créés autour des métiers de l’hygiène publique représentent en une année 17 milliards d’engagement budgétaire pour le Sénégal. C’est un effort important, compte tenu du fait qu’on est dans un pays en développement’’.

Mass Thiam rappelle à la jeunesse sénégalaise que ‘’ quand on va dans un pays, on s’intéresse d’abord à la propreté et au cadre de vie, et on ne peut pas investir dans un pays qui n’est pas propre. Nous sommes dans un monde difficile et il n’y a pas de sot métier. Vous allez vous retrouver, poursuit-il, sur le terrain avec des jeunes qui ont même des diplômes universitaires’’. Ces derniers devraient bénéficier de promotions internes.

Les ministères concernés affirment avoir procédé à une sélection faite sur des bases ‘’totalement objectives’’. Le fichier de candidature comptait initialement 40 845 dépôts et le premier tri consistait à supprimer les doublons, puisque l’objectif du programme est d’impacter 65 000 familles différentes. Il s’est agi aussi de retirer les données non-intègres (candidatures sans numéro de téléphone, sans CNI), ce qui a abouti à un fichier source assaini de 27 949 demandeurs. Une matrice de critères de sélection a été ensuite définie en tenant compte du niveau d’études avec une discrimination positive pour les moins diplômés, de la situation matrimoniale et de l’âge. ‘’Sur cette base, nous avons fait une extraction de la région de Dakar avec 13 901 candidats (dont 2 900 du département de Guédiawaye) qui remplissaient ces critères. On a alors procédé à la répartition de ces candidats dans les 19 communes d’arrondissement ; ce qui a donné 857 candidats pour le département de Dakar. Et parmi ces derniers, on a recherché les plus jeunes et les plus âgés pour avoir un mixte. Actuellement, nous avons un vivier de 700 candidats valables sur le département de Dakar et de 500 sur Guédiawaye. Je tiens à préciser que les 100 recrutés à Dakar ont été répartis de manière équitable dans les 19 communes d’arrondissement pour toucher dans une première phase l’ensemble du département’’, indique M. Thiam.

‘’La synergie gouvernementale a été de mise’’

Le ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications a été désigné pour abriter le pôle emploi devant procéder à la mise en œuvre du Programme d’urgence pour l’insertion des jeunes. Les pôles emploi de Dakar et de Guédiawaye étant opérationnels, la tutelle promet de livrer l’ensemble des 46 pôles ou Espaces Sénégal service d’ici fin juillet. Le ministre Yankhoba Diattara exhorte, à cet effet, les élus locaux à un partage d’information avec les jeunes Sénégalais.

‘’La synergie gouvernementale dans l’exécution de ce programme d’urgence est de mise, d’autant plus que la jeunesse est une cible transversale. La machine est déclenchée et nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous allons accélérer la cadence pour le bonheur de la jeunesse sénégalaise. Tous les éléments sont là pour dérouler correctement ce programme’’, renchérit le ministre de la Jeunesse Néné Fatoumata Tall.

En plus du recrutement massif, le programme d’urgence comprend la formation, l’entrepreneuriat et l’accompagnement et le financement des jeunes. D’autres sous-projets devraient également démarrer les jours à venir. ‘’Ce n’est qu’une infime partie de l’offre du président de la République sur le grand projet des 65 000 emplois. Je pense qu’il va falloir que nous suivions cet engagement pour que tout le monde participe à cet élan. Il est aussi de notre devoir de lancer un appel à tous les jeunes du pays afin qu’ils aillent s’inscrire. Il faut que les jeunes s’approprient le projet, qu’ils ne restent pas chez eux à attendre qu’on vienne les chercher. Ce projet est un véritable souci pour le peuple sénégalais et nous devons tous nous engager pour soulager cette jeune population sénégalaise qui a besoin de s’exprimer. Le guichet unique de Fass-Colobane-Gueule Tapée est ouvert ; allez-vous inscrire. Nous transmettrons à qui de droit’’, fait savoir le maire de la commune hôte du lancement effectif Fass-Colobane-Gueule Tapée, Ousmane Ndoye.

EMMANUELLA MARAME FAYE