Les attaquants sénégalais ont retrouvé des couleurs avec leurs clubs respectifs. Cela n’est pas le cas d’Habib Diallo, qui n’est pas encore bien intégré dans sa nouvelle équipe du Damac FC. Le joueur de 29 ans a du mal à s’adapter au football saoudien, après une première saison décevante avec Al-Shabbab.

L’Arabie saoudite ne semble pas réussir à Habib Diallo. Depuis qu’il a quitté l’Europe pour ce pays du Golfe, l’attaquant sénégalais se fait de plus en plus discret. Après une saison sous le maillot d’Al-Shabbab, l’ancien Messin a dû changer de tunique, espérant trouver le salut au Damac FC. L’international sénégalais a rejoint cet été les Chevaliers du Sud sous forme de prêt. Seulement, les choses ne se passent pas très bien pour lui, pour le moment. Habib s’est bien illustré lors de sa première apparition, en ouvrant son compteur-buts, même si sa nouvelle équipe a perdu face à Al Hilal (3-2), le 28 août dernier. Depuis ce coup d’éclat, le joueur de 29 ans est resté aphone. C’est zéro but pour lui en quatre rencontres, toutes compétitions confondues.

Habib Diallo n’a pas encore réussi à faire oublier sa première expérience assez décevante en Saudi Pro League. En provenance de Strasbourg, l’ancien pensionnaire de Génération Foot n’a pas convaincu les dirigeants d’Al-Shabbab. Arrivé d’Alsace à l’issue d’une saison 2022-2023 remarquable (20 buts en 37 matchs), Diallo a réalisé des chiffres faméliques avec Al-Shabbab. Malgré ses qualités de joueur athlétique, efficace de la tête et assez bon balle au pied, en plus de la confiance du staff technique, le joueur n’a jamais pu réellement s’adapter au football saoudien. En 30 sorties en championnat, dont 23 titularisations, il n’a inscrit que six buts pour trois passes décisives. Des statistiques très en deçà des attentes qui ont finalement poussé le club à vouloir s’en séparer.

Un succès financier… loin des performances

Le champion d’Afrique est devenu l’ombre de lui-même, depuis qu’il a quitté le championnat français. À Strasbourg où il a passé deux saisons, il était la locomotive du club alsacien. ‘’Habib Diallo qui revient de suspension sera-t-il titulaire directement ? Je vais vous le dire : il sera titulaire. Il n’y a pas de discussion possible, même pas d’interrogation. Rien. Il n’y a pas de match. Habib Diallo est un titulaire à part entière. Il est indiscutable et indiscuté’’. Cette réponse cash de Frédéric Antonetti, coach de Strasbourg en 2023, illustre de l’ampleur que le joueur avait prise à l’époque.

Avec de telles statistiques, l’on s’attendait à ce que le Sénégalais puisse passer un cap en réalisant enfin son rêve de rejoindre la Premier League. Mais contre toute attente, il a préféré prendre la direction de l’Arabie saoudite. Âgés seulement de 27 ans, Habib et son entourage ont priorisé le confort financier qu’offre la Saudi Pro League à la possibilité d’étoffer son palmarès. ‘’Je sais combien Habib gagnait à Strasbourg et il était sur sa 26e année. Il termine troisième meilleur buteur du championnat et une offre arrive comme ça de l’Arabie saoudite. Même si Habib refusait, j’allais lui forcer la main. À 26 ans, il est champion d’Afrique et a disputé deux Can. D’ici quatre, cinq ans, c’est fini. Donc, ce transfert en Arabie saoudite lui permet de voir venir’’, avait expliqué son agent Thierno Seydi sur le choix de signer à Al-Shabbab. Comme on peut le constater, le joueur a vu ses émoluments augmenter très sensiblement, puisque son salaire a été multiplié par 5 par le club saoudien. Le journal ‘’Stades’’ faisait état de 4,3 milliards de francs CFA par an.

Si financièrement Habib Diallo est à l’abri, il est loin de s’épanouir, sur le plan des performances sur le terrain. Reste à espérer que l’attaquant des Lions retrouve ses sensations et fasse redémarrer la machine. Mais le temps presse.

LOUIS GEORGES DIATTA