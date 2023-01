La secrétaire d'État au Trésor, Janet L. Yellen, sera au Sénégal, du 20 au 21 janvier prochains. Au menu de sa tournée, il y aura des visites de sites historiques et des séances de travail, entre autres.

La secrétaire d’État au Trésor, Janet L. Yellen, se rendra au Sénégal, en Zambie et en Afrique du Sud, du 17 au 28 janvier 2023. Pendant son séjour en Afrique, selon une note parvenue à notre rédaction, la secrétaire Yellen soulignera le travail de l’administration Biden-Harris pour approfondir les liens économiques entre les États-Unis et l’Afrique, notamment au moyen du développement des flux commerciaux et d’investissement et de la promotion d’une croissance économique durable et inclusive.

Cette visite fait suite au Sommet des dirigeants États-Unis - Afrique qui s’est tenu le mois dernier à Washington et au cours duquel le président Joe Biden a annoncé plus de 15 milliards de dollars d’engagements, d’accords et de partenariats bilatéraux en matière de commerce et d’investissement.

Janet L. Yellen évoquera, selon la note, les modalités du travail des États-Unis avec les dirigeants africains pour construire une économie plus forte et plus résiliente sur le continent, qui profite à leurs citoyens, aux États-Unis et au monde entier.

Il s’agit, en particulier, du financement d’investissements dans des infrastructures de haute qualité par le biais du partenariat pour l’investissement dans les infrastructures mondiales, de la prévention de futures pandémies et de la préparation à celles-ci grâce au nouveau Fonds d’intermédiation financière pour la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies, des partenariats pour renforcer les démocraties et les institutions face à la corruption, et de l’aide aux pays africains pour faire face aux vulnérabilités liées à la dette.

Au Sénégal, le 20 janvier, la secrétaire d’État Yellen rencontrera, selon la même source, le président Macky Sall, Mamadou Moustapha Ba, Ministre des Finances et du Budget, et Oulimata Sarr, Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération. "Dans la matinée du 20 janvier, la secrétaire Yellen prononcera un discours majeur sur les relations économiques entre les États-Unis et l’Afrique, lors d’une visite à la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/FJ), un incubateur d’entreprises et un espace de ’coworking’’’.

Selon la note, la Der/FJ et son travail ont reçu le soutien du gouvernement américain.

Pendant son passage à la Der/FJ, la Mme Yellen participera également à une table ronde avec des femmes entrepreneures, renseigne le document.

Le 21 janvier, la secrétaire d’État visitera l’île de Gorée, un site du patrimoine mondial de l’Unesco qui a servi de poste de traite des esclaves en Afrique de l’Ouest. Elle participera à une visite et prononcera un bref discours dans lequel elle soulignera les liens historiques entre les États-Unis et l’Afrique.

Plus tard dans la journée, la secrétaire participera à l’inauguration d’un projet d’électrification rurale dirigé par une société d’ingénierie américaine, la Weldy Lamont, et prononcera une brève allocution soulignant les investissements américains dans les infrastructures et le développement économique en Afrique.

Ce projet, dit-on, est soutenu par Prosper Africa et bénéficie d’un financement de 100 millions de dollars de la Export-Import Bank (Exim). La secrétaire sera accompagnée, lors de l’inauguration, par des représentants du gouvernement et des membres de la communauté qui bénéficieront de l’amélioration de l’accès à l’électricité.

"Au cours de ce voyage, la secrétaire soulignera également les répercussions de la guerre illégale de la Russie en Ukraine qui a nui de manière disproportionnée aux pays en développement d’Afrique et du monde. Elle notera les mesures prises par les États-Unis pour renforcer la sécurité alimentaire, notamment grâce à une aide de plus de 13,5 milliards de dollars, un appel aux institutions financières internationales en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan d’action pour lutter contre l’insécurité alimentaire, et un nouveau soutien au Fonds international de développement agricole et au Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire. Compte tenu de l’urgence continue du renforcement de la sécurité alimentaire à court et à long terme, la secrétaire évoquera également la mise en œuvre du partenariat stratégique États-Unis - Afrique sur la sécurité alimentaire lancé lors du sommet des dirigeants africains’’.

La note de poursuivre : ‘’Elle soulignera également notre travail pour faire face aux coûts élevés de l’énergie, en favorisant la stabilité du marché, notamment par le biais du plafonnement des prix du pétrole russe."

CHEIKH THIAM