Le 7 avril dernier, le président de la République a reçu des autorités universitaires du Sénégal. Après échanges avec elles, 13 décisions ont été prises dont l’évaluation du système LMD.

Il y a quelques jours, le président de la République a reçu les autorités universitaires. Il s’est félicité de la ‘’qualité de la rencontre’’. ‘’Le chef de l’Etat demande, dès lors, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, de mettre en œuvre les treize décisions qu’il a retenues à l’issue de cette rencontre’’, lit-on. Il a particulièrement insisté sur ‘’la nécessité de procéder à l’évaluation de l’application du système LMD et de renforcer la fonction de régulation de l’Anaq Sup, pour assurer la qualité académique du secteur’’.

Mais il n’y a pas que cela. Macky Sall tient également à ce que le ministre de l’Enseignement supérieur, en relation avec celui des Finances et du Budget, accélèrent ‘’la finalisation de toutes les infrastructures pédagogiques et sociales en cours ou programmées, afin d’améliorer les capacités d’accueil et le cadre de vie des universités’’.

Il a également souligné ‘’l’importance de lancer, cette année, les classes préparatoires aux grandes écoles et d’assurer la fonctionnalité des écoles supérieures et des Isep (instituts supérieurs d’enseignement professionnel), entités essentielles pour favoriser l’employabilité des étudiants et le dynamisme du marché du travail’’.

Une autre branche universitaire qui est importante pour le chef de l’Etat, est l’enseignement de la langue arabe. Il y a nécessité, selon lui, d’accompagner l’émergence de l’enseignement universitaire en langue arabe et de soutenir les initiatives de formation professionnelle et d’insertion socio-économique des diplômés en langue arabe.

Macky Sall a aussi insisté ‘’sur l’importance de faire de la recherche et de l’innovation un catalyseur de l’industrialisation du Sénégal. Le président de la République demande, à ce titre, au ministre de la Recherche et de l’Innovation, de finaliser, avant le 30 juin 2022, la stratégie nationale de développement de la recherche et de l’innovation, intégrant la préfiguration d’un Fonds national de la recherche et la mise en place d’un Conseil national de la recherche et de l’innovation’’.

Par ailleurs, Macky Sall a partagé avec les ministres sa discussion avec les populations koldoises, dans le cadre des séances de ‘’Jokko ak Macky’’. Ces dernières lui ont fait part de leurs problèmes. Dans ce sens, il a demandé au ‘’gouvernement et aux ministres sectoriels de prendre en charge, par des actions immédiates et concrètes, les préoccupations des populations de cette région en termes d’infrastructures routières, de santé, d’éducation, d’agriculture, d’emplois " Xëyu Ndaw Ñi", de sécurité, y compris de lutte contre les feux de brousse’’, lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres d’hier.

Au ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, il a instruit la finalisation, avec les ministres concernés et les acteurs impliqués, du Plan d’actions d’urgence pour le développement de la région de Kolda sur la période 2022-2024, en fonction des priorités ainsi déclinées.

Sur le climat social et le suivi des affaires intérieures, le chef de l’Etat a insisté sur différents points dont celui de l’aménagement des parcours de bétail pour préserver les zones de cultures. ‘’Sur ce point, le président de la République demande au ministre de l’Intérieur de finaliser, dans chaque région, avec les autorités administratives déconcentrées (gouverneurs, préfets et sous-préfets) et les élus territoriaux (maires et présidents de conseil départemental), l’actualisation des parcours de bétail, au regard de l’urbanisation accélérée et des impératifs de préservation des cultures. Le chef de l’Etat indique, sur la même lancée, au ministre de l’Elevage et de la Production animale l’objectif d’assurer l’efficacité de la politique de stabulation avec l’augmentation significative des ressources allouées au fonds dédié (5 milliards) et l’intensification des cultures fourragères’’, lit-on.

Macky Sall a donné des instructions pour le recasement des marchands ambulants. Il attend du ministre du Commerce et des PME, et de ceux chargés respectivement des Collectivités territoriales et de la Transformation du secteur informel, qu’ils travaillent en étroite collaboration avec les maires et les associations officielles de marchands ambulants, en vue de définir une stratégie de recasement des personnes recensées sur les sites sécurisés et fonctionnels, notamment à Dakar et dans les autres agglomérations du Sénégal.