La lutte pour l’égalité des sexes est toujours d’actualité dans certains pays de la CEDEAO. En effet, malgré les tentatives de mutualiser les stratégies et les instruments juridiques, la mise en œuvre des instruments de lutte pour l’égalité des sexes est bloquée par plusieurs obstacles.

L'égalité des sexes est à la fois un droit humain fondamental et une base nécessaire pour un monde pacifique, prospère et durable. Malgré des progrès considérables dans la réduction des écarts entre les sexes dans les sphères économique, sociale et politique, la pleine réalisation des droits des femmes et des filles dans ces domaines reste lamentable dans les pays d'Afrique subsaharienne.

En effet, dans certains pays de la CEDEAO, l’égalité des sexes n’est pas encore une réalité. Même si les états membres qui ont réussi à avoir un plan stratégique et des cadres de concertation pour accorder leurs violons dans ce sens, n’arrivent pas à réussir la mise en œuvre des politiques, ainsi que la domestication des lois et règlements dans leurs législations respectives.

Selon Awudu Ahmed Gumah, le premier obstacle à la mise en œuvre de ces stratégies, c’est d’abord le manque de volonté politique. ‘’Même si les États ratifient et assurent la domestication, il reste la mise en œuvre. Et à ce niveau, il faut une grande volonté politique. Et au-delà de ce volet, il y a le problème des ressources, parce que pour mettre en œuvre, il faut des ressources. Et beaucoup de pays n’arrivent pas à assurer la mise en œuvre de toutes ces lois qui ont été domestiquées à cause d’un manque de ressources’’, a soutenu le responsable de la planification, recherche, suivi et évaluation au Centre de la CEDEAO pour le développement du genre qui s’exprimait à l’occasion d’un atelier organisé par Equality Now à Saly Portudal, ce weekend.

Dans le même sens, poursuit-il, ‘’il y a aussi le fait que beaucoup de pays ne maitrisent pas la ratification et la domestication, même s’il existe beaucoup d’instruments’’. C’est pour cette raison que l’organisme Equality Now a regroupé les acteurs concernés dans le cadre de cet atelier.

Selon les organisateurs, des études ont montré qu'un large éventail de facteurs, dont les barrières socioculturelles, les croyances sociales, économiques, politiques et religieuses conservatrices, les pratiques traditionnelles néfastes et le manque de volonté politique entravent la réalisation de l'égalité des sexes sur le continent.

En outre, des systèmes normatifs formels et informels discriminatoires et les capacités insuffisantes des institutions régionales limitent la promotion et la réalisation des droits des femmes et de l'égalité entre les sexes en Afrique.

Ainsi, pour accélérer la réalisation de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes en Afrique, Equality Now, en partenariat avec la coalition SOAWR et avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), met en œuvre un projet visant à faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en Afrique. ‘’Le projet vise à renforcer la capacité des quatre communautés économiques régionales (CER) et de leurs partenaires régionaux à plaider et influencer leurs États membres pour qu'ils respectent leurs engagements en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes, afin de contribuer à la réalisation de l'Agenda 2063 de l’Union africaine (UA)’’.

Toutefois, M. Gumah lance une note d’espoir puisque, déclare-t-il : ‘’Je pense qu’on est sur la bonne voie, parce que tous les États ont déjà ratifié et il y a pas mal de pays qui ont domestiqué. Donc, maintenant, on cherche à créer un partenariat, tant au niveau régional qu’au niveau national, pour permettre d’avancer sur la mise en œuvre de ces instruments dans les États membres’’.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)