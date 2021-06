Championne du Sénégal d’équitation dans la catégorie ‘’Jeune cavalier’’ (moins de 16 ans), Betty Guèye, âgée seulement de 13 ans, fait partie des nombreux talents sur lesquels les sports équestres pourront compter les années à venir, surtout lors des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026.

La valeur d’un homme n’attend point le nombre des années. Cette assertion traduit parfaitement la performance réalisée par la jeune cavalière Betty Guèye, hier, en championnat sénégalais d’équitation. A seulement 13 ans, la sociétaire du Racing club de Dakar a marqué les sports équestres sénégalais. Elle a remporté le titre de champion du Sénégal dans la catégorie ‘’Jeune cavalier’’, regroupant les moins de 16 ans, au bout d’une compétition âprement disputée. Chevauchant son cheval blanc-marron, la jeune championne a surmonté les obstacles du parcours de la caserne Samba Diéry Diallo avec assurance et prestance.

La marche vers la gloire n’a pas été facile pour Betty et son cheval. ‘’C’était dur à cause de la pluie hier (samedi) et la chaleur aujourd’hui (dimanche) parce que mon cheval ne supporte pas la canicule’’, a-t-elle déclaré après sa victoire.

Néanmoins, la jeune cavalière n’a pas baissé les bras. Elle a bravé le mauvais temps et fait face à la rude concurrence. Malgré son air timide, Betty ne manque pas de courage. Bien qu’elle n’ait pas pu compter sur le soutien de ses parents qui n’ont pas eu la possibilité de faire le déplacement, car se trouvant à Saint-Louis, Betty a ravi la palme à tous. ‘’C’était bien d’avoir gagné. Je suis fier de ma prestation et celle de mon cheval. Mes parents sont contents, même s’ils n’étaient pas là’’.

La nouvelle championne du Sénégal de sa catégorie ne manque pas d’ambition. Elle compte poursuivre sa dynamique victorieuse jusqu’au sommet de l’équitation sénégalaise. ‘’Je rêve de devenir championne dans toutes les autres catégories jusqu’en senior’’. La pensionnaire du Racing club de Dakar a l’avenir devant elle. Elle aura même l’occasion d’affuter ses armes pour les compétions internationales, notamment les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2026. D’ailleurs, le président de la Fédération sénégalaise des sports équestres (FSSE) s’est réjoui du nombre de jeunes cavaliers qui se sont illustrés lors de ce week-end de compétitions. ‘’Je félicite les champions, surtout les nouveaux champions naissant et qui sont appelés à confirmer les années à venir. Nous nous acheminons progressivement vers la tenue des Jeux olympiques de la jeunesse. Ce sera avec plaisir d’avoir ces cavaliers très jeunes qui vont défendre les couleurs du Sénégal’’, a déclaré Ibrahima Wade.

Betty Guèye a chopé le virus de l’amour du cheval de sa grand-mère, ancienne cavalière, qui lui a ‘’appris à monter’’ depuis l’âge de 3 ans. Elève en classe de 4e au LCB (Le Collège Bilingue de Dakar), elle allie ses études et sa ‘’passion pour l’équitation’’. ‘’Les cours, c’est difficile. Je préfère l’équitation. Après les cours le matin, je me rends aux entrainements l’après-midi’’.

Par rapport aux idées selon lesquelles l’équitation est faite pour les riches, Betty soutient le contraire. ‘’Les gens pensent que c’est un sport réservé aux riches. Ils pensent qu’il n’y a que les Blancs qui sont forts pour monter à cheval, alors que non. Il y a plein de gens qui étaient champions au Sénégal et qui n’avaient pas pour autant beaucoup d’argent. Tout le monde peut faire le sport équestre’’, dit-elle. Elle invite les jeunes Sénégalais à la pratique des sports équestres. C’est dans ce sens que le président de la FSSE promet de ‘’pousser les limites le plus loin possible pour permettre au maximum de jeunes Sénégalais de pratiquer cette discipline qui est assez spectaculaire, que les enfants aiment bien’’.

LOUIS GEORGES DIATTA