Deux ans d’emprisonnement ferme ! C’est la peine requise hier par le parquet contre Moustapha Dramé. Ce dernier, très connu sur TikTok pour ses prédications, a comparu hier devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour escroquerie portant sur plus de quatre millions de francs CFA et charlatanisme. Des faits qu’il a contestés devant les magistrats.

Serigne Moustapha Dramé a été appelé, hier, devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. L’homme, habitué des réseaux sociaux à cause de ses prédications qui ne reflètent jamais la réalité, est poursuivi pour escroquerie et charlatanisme. Des faits qu’il a contestés.

La partie civile, Omar Thiam, qui évalue le montant de son préjudice à hauteur de 4 675 000 F CFA, dit avoir connu le prévenu via le réseau social TikTok. Au fil du temps, il a sympathisé avec le marabout et a commencé à lui rendre visite. ‘’Lors d’une de ces visites, je lui ai fait part de mon souhait de voyager au Canada. C’est ainsi qu’il m’a mis en rapport avec un de ses amis. Toutefois, c’est à lui que j’ai remis mes 4 675 000 F CFA. Par ailleurs, il m’a recontacté pour me dire que mes affaires sont compliquées et m’a demandé de l’argent pour faire les prières’’, a déclaré la partie civile qui n’osait pas regarder le prévenu. La tête baissée, il précisait tout au long de sa déposition que le prévenu est son ami et marabout.

Pour sa part, Moustapha Dramé n’a pas contesté la remise de l’argent. Il n’a pas non plus nié avoir mis en rapport Omar Thiam avec un de ses amis pour qu’il se rende au Canada. Il a aussi tenu à préciser qu’il n’est pas habilité à lui octroyer un visa. D’ailleurs, a-t-il déclaré, quand le projet de voyage a échoué, il a remis 750 000 F CFA à Omar, parce que, dit-il, celui-ci réclamait son argent. Dans sa logique de désintéresser le plaignant, il lui a remis 1 225 000 F CFA.

S’agissant du délit de charlatanisme, le maître coranique a soutenu avoir prodigué des prières à Omar Thiam pour lui faciliter son projet.

À la suite de la partie civile, qui a réclamé 2 000 000 F CFA en guise de dédommagement, le maître des poursuites a requis deux ans d’emprisonnement ferme contre le prévenu.

Pour sa part, l’avocat de la défense, Me Alioune Badara Fall, a sollicité la relaxe pure et simple de son client. À l’en croire, son client ne peut être condamné pour escroquerie. ‘’Si on regarde les faits de l’espèce, la partie civile dit être allée vers Dramé. Il a dit que ce n’est pas ce dernier qui lui a promis un visa. Être présent sur les réseaux sociaux n’est pas un délit’’, a déclaré Me Fall qui a reproché au représentant du ministère public d’avoir requis avec émotion.

L’affaire mise en délibéré, le tribunal rendra sa décision le 16 octobre prochain.

MAGUETTE NDAO