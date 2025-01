Sams Eddine Konaté a été appelé hier devant la barre du tribunal correctionnel de Dakar. Ce gérant d’une agence de voyages est poursuivi pour escroquerie au visa, outrage à magistrats et discrédit sur une décision de justice. Avec d’innombrables victimes, il a pour complice, en ce qui concerne l’escroquerie, le policier Alassane L. Diop, qui bénéficie d’une liberté provisoire. Celui-ci n’a pas déféré à la convocation.

La Sûreté urbaine a été saisie de plusieurs plaintes contre Sams Eddine Konaté pour escroquerie au visa. Le montant du préjudice s’élève à plusieurs millions de francs CFA. Ce gérant d’une agence de voyages n’est pas le seul à faire l’objet d’une plainte dans le cadre de cette affaire.

En effet, certaines victimes mentionnent le nom de l’adjudant de police Alassane Laye Diop. Selon elles, c’est parfois le policier qui leur signait une décharge dans son bureau.

En outre, parallèlement à ses démarches pour l’obtention de visas pour les candidats au voyage, il se présentait comme un démarcheur du procureur de la République. Une fouille de son téléphone portable a permis aux enquêteurs de découvrir ses discussions avec Tabara, dont le nom est enregistré sous ‘’Tab’’ dans ses contacts. Celle-ci est la cousine du maire de Sangalkam, Pape Sow, qui était en détention. La dame lui aurait remis la somme de cinq millions de francs CFA, après négociations, pour qu’il fasse sortir son cousin de prison. Après avoir encaissé cet argent, il lui a dit que le procureur et des magistrats allaient se partager cette somme.

Ainsi, en plus du délit d’escroquerie qui pèse sur lui, Sams Eddine Konaté est poursuivi pour outrage à magistrats et pour avoir jeté le discrédit sur une décision judiciaire.

Appelé hier devant la barre du tribunal correctionnel de Dakar, Sams Eddine Konaté, 39 ans, a reconnu devant ses victimes le délit d’escroquerie qui lui est reproché. Dans un premier temps, il a tenté de disculper son co-prévenu Alassane Laye Diop, qui bénéficie d’une liberté provisoire et qui n’a pas déféré à la convocation. Sa tentative n’a pas prospéré, car des plaignants présents à la barre ont affirmé fermement que c’est lui qui leur a signé une décharge dans son bureau au commissariat de Dieuppeul. Néanmoins, il a déclaré que grâce à lui, le rêve de se rendre au Canada de plusieurs jeunes s’est réalisé.

Concernant les délits d’outrage à magistrats et de discrédit sur une décision de justice, le prévenu conteste avec véhémence. Il reconnaît avoir reçu un appel de Pape Sow, qu’il considère comme un très bon ami, mais nie toute conversation avec la nommée Tabara, qu’il dit ne pas connaître.

Prenant la parole pour expliquer comment il a été dupé par le prévenu, Modou Mbengue a déclaré : ‘’J’ai donné à Sams Eddine 1 600 000 F CFA. Il m’a promis un permis de travail et m’a dit qu’il travaillait avec Me Aissata Tall Sall.’’ D’autres victimes, comme Yatma Mar, ont versé deux millions, Samba Dia 1,8 million, Oumou Kalsoum Fall cinq millions, Cheikh B. Ba 240 000 F CFA et Mouhamed Touré un million de francs CFA. La liste est loin d’être exhaustive et toutes ces personnes lui réclament les montants qu’elles lui ont versés.

‘’Dans le cadre de cette procédure, les remises ne sont pas contestées. Il y a des manœuvres frauduleuses et l’usage de fausse qualité. L’adjudant a aussi apporté son aide à Konaté, établissant des décharges à l’insu de son supérieur. Ce délit est constant à l’encontre de Diop’’, a relevé le maître des poursuites dans ses réquisitions.

Poursuivant sur les autres chefs d’accusation, le substitut du procureur de la République a souligné : ‘’Le délit d’outrage ne nécessite pas de publicité. On vise les fonctions exercées par ces personnes. Le fait matériel est établi. Il a sollicité de l’argent en faveur d’un magistrat. Le fait de jeter le discrédit sur une décision publique ne saurait prospérer.’’ C’est pourquoi il a requis la relaxe concernant le délit de discrédit sur décision de justice et a demandé que le prévenu soit reconnu coupable des délits d’escroquerie et d’outrage à magistrats. Il a requis deux ans de prison après confusion des peines contre Sams Eddine Konaté et six mois contre le policier Alassane Laye Diop, en sus d’une amende ferme d’un million de francs CFA.

L’avocate de la défense a plaidé coupable pour le chef d’escroquerie, mais avec des réserves. Selon elle, ce sont les plaignants qui sont allés vers son client. ‘’Il n’a approché aucune victime pour lui dire qu’il avait la possibilité de vous faire voyager. Elles ont remis leur argent de façon libre et volontaire. Toutes les parties civiles ont été contactées par les enquêteurs’’, a précisé l’avocate, s’en remettant à la sagesse du tribunal pour le délit d’escroquerie. ‘’Pour les autres faits, actes et manœuvres visant à discréditer une décision de justice et outrage à magistrats, qu’est-ce qui nous a conduits à ces chefs ? Rien dans son téléphone portable n’intéressait cette procédure. Le prévenu a toujours contesté ces faits’’, a indiqué la robe noire, sollicitant la relaxe pure et simple pour ces infractions.

La chambre correctionnelle rendra sa décision le 12 mars 2025. Sams Eddine Konaté retourne à la citadelle du silence en attendant d’être édifié sur son sort.

Par MAGUETTE NDAO