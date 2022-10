Du toupet, Marième Faye n’en manque pas. Cette dame de 39 ans et mère de deux enfants se faisait passer pour l’avocate Ndèye Fatou Sarr. À ce jeu, elle a réussi à gruger beaucoup d’honnêtes gens. Elle risque trois ans d’emprisonnement ferme.

Malgré son passé pénal, Marième Faye refuse de tourner le dos à la délinquance. Cette native de Mbacké, âgée de 39 ans, profite de la moindre occasion qui s’offre à elle pour se faire de l’argent, quitte à commettre des délits. Ayant déjà purgé une peine de deux ans d’emprisonnement pour escroquerie, elle ne s’est pas repentie. Elle a récidivé. Cette fois-ci, pour mieux appâter ses cibles, elle s’est présentée à elles comme étant une avocate. D’ailleurs, pour être plus crédible à leurs yeux, elle leur a dit s’appeler Me Ndèye Fatou Sarr.

Grâce à cette identité usurpée, elle est parvenue à escroquer plusieurs personnes, dont des commerçants. Parmi ses victimes, Abdou Lahat Bèye. Ce vendeur de bijoux en or renseigne qu’un jour, la prévenue l’a appelé pour commander des bijoux d’une valeur 4,6 millions de francs CFA. À l’en croire, la dame, qui s’est présentée à lui comme Mme Sarr, lui a promis de le mettre en rapport avec une amie qui a besoin de bijoux. Ayant confiance du fait de son statut d’avocate, le bijoutier lui a remis les joyaux, en espérant récupérer son argent dans les plus brefs délais.

Malheureusement, la fausse avocate s’est fondue dans la nature, pendant un long moment. Par chance, Abdou Lahat est tombé, une nouvelle fois, sur la dame qui l’avait escroqué. Cette fois-ci, à Touba, dans la boutique de son oncle où elle était allée écouler des bijoux en or qu’elle avait escroqué à une autre personne. Elle sera arrêtée.

Mais, entre-temps, elle avait eu le temps de rouler dans la farine de nombreuses victimes, dont Thierno Abou Diallo, à qui Marième a pris des sacs qu’elle ne comptait jamais payer.

Les vaines mises en garde de la vraie Me Ndèye Fatou Sarr

Maitre Ndèye Fatou Sar, qui ne se doutait pas que son nom était utilisé pour gruger d’honnêtes citoyens, a été informée par une de ses connaissances. Sans tarder, elle est entrée en contact avec Marième et lui a intimé l’ordre d’arrêter d’utiliser son nom et son image sur WhatsApp. La dame lui a répondu qu’elle est fan d’elle et qu’elle n’a aucune intention de nuire à sa réputation. Malheureusement, il s’est avéré que les mises en garde de la robe noire n’ont pas altéré les ambitions malhonnêtes de Marième.

Ainsi, vu le succès rencontré dans ses activités délictuelles, elle a décidé de garnir son dressing, à l’occasion de la Tabaski. De ce fait, elle a pris à crédit des robes chez Arame Mangassou. Non contente de ce coup, la dame se présente, cette fois-ci, comme une procureure et parvient à obtenir des bijoux en or d’une valeur de 4 millions francs CFA auprès de la commerçante Adja Fatou Thiam.

C’est au moment où elle écoulait ses bijoux à Touba qu’elle est tombée sur Abdou Lahat Bèye. Arrêtée et soumise à un interrogatoire, elle a révélé ne pas agir seule. ‘’C’est Babacar Diop qui m’a instruite d’aller récupérer des bijoux en or chez Lahat. Je faisais tout ce qu’il me demandait’’, a-t-elle confié à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Elle a ajouté avoir cédé les bijoux à Aby Gaye, qui a été convoquée et entendue à la barre. Elle a informé avoir fait la connaissance de Marième dans un bus. Babacar Diop a, lui aussi, plaidé non coupable du chef de complicité qui lui est reproché.

Après avoir requis la relaxe au bénéfice du doute d’Aby Gaye, le maître des poursuites a requis six mois d’emprisonnement ferme contre Babacar Diop et trois ans de prison ferme contre Marième Faye.

Son avocat, Me Abdoulaye Tall, a sollicité la relaxe au bénéfice du doute.

L’affaire mise en délibéré, la décision sera rendue le 26 octobre prochain.

AMADOU FALL