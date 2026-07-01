Depuis les indépendances, l’Afrique subsaharienne a été au centre de plus de 580 sommets, conférences et forums internationaux consacrés au développement. Pourtant, l’architecture de l’aide demeure fragmentée, peu transparente et souvent inefficace. Ce système est progressivement devenu un piège dont les effets nocifs sont aujourd’hui dénoncés par une nouvelle génération d’intellectuels, d’économistes et de décideurs africains.

Si le dernier sommet du G7 s’inscrit dans la continuité de nombreux sommets internationaux traitant du développement de l’Afrique, il n’introduit pas de rupture structurelle dans la gouvernance de l’aide ni dans les instruments concrets susceptibles d’améliorer durablement la prospérité des populations africaines. Or, comme je l’ai expliqué dans mon ouvrage Le Prix de la Liberté, le continent africain souffre depuis plusieurs décennies d’une véritable « pathologie de la pauvreté intergénérationnelle ». Chaque année, la pauvreté progresse en Afrique subsaharienne, alors même que le continent devrait bénéficier pleinement de son dividende démographique. Les résultats, en effet, sont préoccupants :

* Plus de 256 millions de personnes vivent dans une situation de pauvreté multidimensionnelle ;

* Plus de 600 millions de personnes n’ont pas accès à l’électricité ;

* Plus de 400 millions de personnes sont privées d’eau potable ;

* L’Afrique subsaharienne demeure la région du monde la plus touchée par l’insécurité alimentaire.

En raison d’une croissance démographique rapide et insuffisamment accompagnée par des politiques de développement efficaces, le continent compte chaque année près de 10 millions de nouveaux pauvres multidimensionnels. Une analyse stratégique du communiqué final du G7 d’Évian met en évidence plusieurs limites structurelles :

Premièrement, aucun nouveau financement significatif n’a été annoncé. Le G7 continue d’évoluer dans une logique de leadership occidental tout en employant le vocabulaire du partenariat. Le discours a changé, mais l’asymétrie du pouvoir demeure. Les priorités sont définies par les pays du G7, tandis que les pays africains sont essentiellement invités à s’y conformer.

Deuxièmement, la déclaration des chefs d’État ne comporte aucun mécanisme contraignant. Aucun montant financier n’est annoncé, aucun calendrier précis de mise en œuvre n’est défini et aucun dispositif rigoureux de suivi et d’évaluation n’est prévu. Il s’agit essentiellement d’une déclaration d’intention dépourvue de véritable schéma opérationnel.

Troisièmement, la vision présentée est à la fois très vaste et particulièrement vague. Le communiqué aborde simultanément la croissance, les infrastructures, la dette, la santé, la nutrition, l’éducation et la résilience climatique. Cette multiplication des priorités, sans hiérarchisation claire, crée un risque réel de dilution des efforts et réduit l’efficacité potentielle des engagements annoncés.

Par ailleurs, le secteur privé est présenté comme un moteur essentiel de la transformation économique, mais aucun instrument concret de soutien, de garantie ou de financement n’est proposé pour favoriser son développement. De même, aucune mesure spécifique n’est avancée pour promouvoir l’emploi des jeunes, l’autonomisation économique des femmes ou le soutien aux entrepreneurs africains.

Le communiqué évoque également la nécessité de réformer les institutions financières internationales, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Cependant, aucune transformation précise n’est définie, aucun changement institutionnel majeur n’est proposé. Le G7 gagnerait pourtant à tirer les leçons des limites des accords de Bretton Woods et du Consensus de Washington, dont les programmes d’ajustement structurel ont profondément fragilisé de nombreuses économies africaines.

Une autre faiblesse majeure réside dans l’absence des organisations africaines les plus représentatives. L’Union africaine, qui porte pourtant la vision de « l’Afrique que nous voulons », n’occupe aucune place centrale dans cette architecture de coopération. Les organisations régionales telles que la CEDEAO, la CEEAC ou encore la SADC sont également absentes du dispositif proposé. Cette omission est préoccupante. Un partenariat durable entre l’Afrique et le G7 ne peut être uniquement bilatéral ; il doit être systémique et s’appuyer sur les institutions régionales africaines, qui constituent les cadres les plus légitimes pour définir, coordonner et mettre en œuvre les priorités du continent.

Enfin, l’approche demeure fortement centrée sur les principes traditionnels de stabilité macroéconomique : discipline budgétaire, gestion de la dette et réformes structurelles. Ces orientations, qui dominent les politiques de développement depuis plusieurs décennies, n’ont pas permis de transformer durablement les économies africaines. Elles laissent peu de place à des modèles alternatifs fondés sur les réalités locales, les dynamiques endogènes et les aspirations propres aux peuples africains.

Les réformes destinées à l’Afrique ne peuvent continuer à être conçues exclusivement par des experts extérieurs au continent. Elles doivent être élaborées dans une logique de co-construction, tenant compte des réalités historiques, culturelles, sociales et économiques africaines.

Il convient néanmoins de saluer la volonté des dirigeants du G7 de contribuer à l’émergence d’un monde plus juste et d’une Afrique plus prospère. Cette déclaration ouvre une fenêtre politique intéressante et affiche des ambitions louables. Toutefois, elle demeure insuffisante sur le plan opérationnel.

Le XXIe siècle ne retiendra pas le nombre de communiqués publiés par le G7. Il retiendra plutôt le nombre de jeunes, de femmes et de familles africaines qui auront pu sortir durablement de la pauvreté et retrouver l’espérance d’une Afrique libre, souveraine et prospère.

PAR CHEIKH KANTÉ,

économiste