Le football est souvent un formidable laboratoire des organisations humaines. En quatre-vingt-dix minutes, il révèle ce que des années d’observation mettent parfois du temps à démontrer : les victoires ne dépendent pas uniquement du talent, mais de la capacité à maintenir une organisation cohérente jusqu’au dernier instant.

Le match opposant le Sénégal à la Belgique lors de la Coupe du monde 2026 en constitue une illustration remarquable.

Après avoir mené deux buts à zéro pendant plus de quatre-vingts minutes, le Sénégal semblait avoir la rencontre en main. Pourtant, en quelques minutes, tout bascula. La Belgique réduisit d’abord le score, égalisa à une minute de la fin du temps réglementaire, puis obtint un penalty victorieux en prolongation.

Cette rencontre n’est pas seulement l’histoire d’un retournement spectaculaire. Elle met en lumière un principe fondamental de toute organisation performante : on ne perd pas toujours parce que l’adversaire devient meilleur ; on perd souvent parce que l’on cesse progressivement d’être soi-même.

La première rupture fut tactique.

Alors que le Sénégal menait largement, la priorité stratégique n’était plus nécessairement de rechercher un troisième but, mais de contrôler les espaces, les transitions et le rythme du match.

La perte d’un ballon dans la surface adverse offrit à la Belgique l’opportunité de lancer une contre-attaque qui aboutit immédiatement à son premier but. Ce n’est pas uniquement cette perte de balle qui fut décisive ; c’est surtout l’absence d’un équilibre collectif suffisant derrière l’action offensive.

En matière de stratégie, chaque attaque comporte un coût d’opportunité. Plus une équipe prend de risques offensifs, plus elle doit être capable d’absorber une éventuelle transition défensive. Lorsque cet équilibre disparaît, quelques secondes suffisent pour transformer une situation favorable en crise.

La deuxième rupture fut organisationnelle.

Au fil des dernières minutes, le Sénégal donna progressivement l’impression de perdre la maîtrise de sa structure collective. Les lignes s’étirèrent, les espaces se multiplièrent et les joueurs semblèrent davantage réagir aux événements que les contrôler.

À l’inverse, la Belgique continua à appliquer méthodiquement son plan de jeu. Elle ne chercha pas à produire un football spectaculaire. Elle conserva simplement son organisation, sa patience et sa discipline jusqu’au bout.

La troisième rupture fut psychologique.

Le premier but belge changea moins le tableau d’affichage que l’état mental des deux équipes.

Le Sénégal commença progressivement à défendre le résultat plutôt qu’à contrôler le match. La Belgique, au contraire, vit sa confiance grandir à chaque minute.

Dans toutes les organisations, les émotions collectives peuvent accélérer les succès comme les échecs. Lorsqu’elles remplacent la méthode, elles fragilisent la capacité de décision.

C’est précisément ici que le Seuil de Thiam (Seuil de Pertinence Stratégique) apporte un éclairage particulier.

Le Seuil de Thiam désigne le niveau minimal de cohérence entre les objectifs poursuivis, les compétences mobilisées, les instruments utilisés, les mécanismes de gouvernance et les comportements collectifs à partir duquel une organisation demeure capable d’atteindre durablement ses objectifs.

Pendant une grande partie de cette rencontre, le Sénégal évoluait manifestement au-dessus de ce seuil.

Mais dans les dernières minutes, la cohérence entre la stratégie, l’organisation, la discipline collective et l’exécution sembla progressivement se dégrader. Ce passage sous le seuil transforma un avantage confortable en élimination.

Cette leçon dépasse largement le sport.

Combien d’entreprises perdent un marché parce qu’elles abandonnent leurs procédures au moment décisif ?

Combien d’institutions publiques voient leurs réformes échouer non par manque de ressources, mais parce que leur cohérence organisationnelle disparaît en cours d’exécution ?

Combien de politiques publiques ambitieuses produisent des résultats limités faute de conserver jusqu’au terme l’alignement entre stratégie, gouvernance et mise en œuvre ?

Le football rappelle ainsi une vérité universelle : la victoire appartient rarement à ceux qui possèdent le plus de talent ; elle revient le plus souvent à ceux qui conservent le plus longtemps leur cohérence collective.

Le talent crée les occasions.

L’organisation transforme ces occasions en résultats.

La discipline protège ces résultats.

Et la cohérence permet de les conserver jusqu’au terme.

C’est sans doute la principale leçon de cette rencontre : une organisation peut être brillante pendant quatre-vingts minutes. Mais si elle passe sous son seuil de pertinence stratégique dans les dernières minutes, tout ce qu’elle avait construit auparavant peut disparaître en quelques instants.

Au fond, ce match nous rappelle qu’en football comme dans la gouvernance des institutions, la performance durable ne dépend pas seulement des compétences individuelles. Elle dépend avant tout de la capacité d’une organisation à rester fidèle à sa structure, à sa discipline et à sa stratégie jusqu’au coup de sifflet final.

Par Dr Papa Demba Thiam