Depuis plusieurs semaines, les prises de position se multiplient pour demander le report, la suspension, le retrait ou la renégociation de la proposition de loi n° 17/2026 portant révision de la Constitution sénégalaise. Les arguments varient, mais la conclusion demeure toujours la même : il faudrait encore attendre. Les uns réclament un nouveau dialogue national, les autres exigent un référendum, d’autres encore souhaitent reprendre entièrement le texte avant son adoption. Nous respectons naturellement ces opinions, car le débat constitutionnel est l’un des plus nobles dans une démocratie.

Mais nous refusons que le débat démocratique devienne une stratégie permanente de l’ajournement. Car cette réforme n’est pas née d’une initiative improvisée. Elle est l’aboutissement de près de vingt années de réflexion collective. Les Assises nationales de 2009 avaient déjà posé le diagnostic d’un déséquilibre des pouvoirs. La Commission nationale de réforme des institutions avait formulé des propositions précises pour y remédier. En 2024, les Assises de la Justice ont poursuivi cette réflexion, avant que le Dialogue national sur le système politique de 2025 ne l’enrichisse à son tour.

Pendant toutes ces années, des citoyens, des magistrats, des universitaires, des avocats, des organisations de la société civile et des responsables politiques ont appelé à une modernisation de nos institutions. Aujourd’hui que ces réformes arrivent enfin devant la représentation nationale, certains semblent découvrir qu’il faudrait repousser encore leur examen. Nous posons une question simple : attendre quoi ?

Le Parlement n’usurpe pourtant aucune compétence. La Constitution lui reconnaît explicitement le pouvoir de procéder à sa révision selon les procédures qu’elle fixe elle-même. Contester aujourd’hui cette compétence revient à affaiblir la démocratie représentative elle-même. Le véritable débat ne devrait donc pas porter sur la légitimité des députés à exercer une prérogative que le peuple leur a confiée, mais sur le contenu même de la réforme. Renforce-t-elle ou affaiblit-elle l’État de droit ? Accroît-elle la concentration du pouvoir ou organise-t-elle un meilleur équilibre entre les institutions ? À ces questions, le texte apporte des réponses claires.

Il renforce les pouvoirs de contrôle de l’Assemblée nationale, modernise la justice constitutionnelle par la création d’une Cour constitutionnelle, protège davantage le pluralisme politique en reconnaissant explicitement le rôle de l’opposition, encadre certaines décisions de fin de mandat présidentiel et rééquilibre les responsabilités au sein de l’exécutif. Loin d’organiser une concentration supplémentaire du pouvoir, cette réforme poursuit un objectif exactement inverse : faire en sorte que chaque institution puisse mieux exercer sa mission dans le respect des autres.

Mais la véritable originalité de cette révision dépasse encore les seules questions institutionnelles. Pour la première fois avec une telle ampleur, la Constitution cesse d’être uniquement un texte organisant les pouvoirs publics pour devenir également un projet de société. Son nouveau préambule affirme l’appartenance du Sénégal à la civilisation africaine, fait de la transparence, de la bonne gouvernance et de la protection de l’environnement des principes constitutionnels, consacre la souveraineté du peuple sur les ressources naturelles et reconnaît l’opposition comme un pilier indispensable de la démocratie. Plus encore, la réforme introduit de nouveaux droits-créances : le droit de savoir lire et écrire, le droit à l’inclusion numérique, le droit à un environnement sain ou encore l’accès universel aux communications électroniques.

Ces droits ne se limitent pas à protéger les citoyens contre l’arbitraire ; ils obligent désormais la puissance publique à créer les conditions concrètes permettant à chacun d’exercer effectivement ses libertés. La démocratie n’est plus conçue comme la seule organisation de la compétition politique ; elle devient également un engagement collectif en faveur de la justice sociale, de l’égalité réelle et de la dignité humaine.

Nous savons qu’aucune Constitution n’est parfaite et qu’aucun texte fondamental n’épuise à lui seul les exigences démocratiques. Les lois organiques, la jurisprudence, l’expérience institutionnelle et les futures révisions permettront toujours d’améliorer ce qui doit l’être. Mais aucune Constitution ne peut être perfectionnée si chaque réforme est systématiquement renvoyée à plus tard. Une démocratie progresse lorsqu’elle sait débattre, décider et assumer les transformations qu’elle juge nécessaires.

C’est pourquoi nous appelons les députés de la Nation à examiner cette proposition avec la rigueur qu’exige une loi fondamentale, à l’amender lorsqu’ils le jugent utile, mais surtout à ne pas céder à la tentation de l’immobilisme. Après deux décennies de diagnostics, de commissions, de consultations et de recommandations, le temps n’est plus aux atermoiements. Il est venu le moment de donner au Sénégal des institutions plus équilibrées, une démocratie plus exigeante et une Constitution davantage tournée vers les défis du XXIᵉ siècle.

Signataires

1. Boubacar Boris DIOP, écrivain, Dakar

2. Dr. Seynabou SOUGOUFARA, Chercheure, University of Warwick, UK

3. Moussa SENE Absa, cinéaste-réalisateur

4. Pierre SANÉ, Ancien secrétaire-général Amnesty International, Ancien sous-secrétaire général de l’UNESCO

5. Oumar DIA, Maître de conférences titulaire, UCAD

6. Félix ATCHADÉ, médecin

7. Dr. Mamadou DIALLO, Historien

8. Abdoul Aziz DIOUF, Professeur titulaire, Agrégé des facultés de droit, UCAD

9. El Hadji Samba NDIAYE, Professeur assimilé, FJSP, UCAD

10. Sidy Alpha NDIAYE, Professeur titulaire, Agrégé des facultés de droit, UCAD

11. Daouda NGOM, Professeur titulaire, UCAD

12. Pr. Youssouph Mbargane GUISSÉ, philosophe et anthropologue, UCAD

13. Pr. Mouhamed Abdallah LY, Sociolinguiste, IFAN, UCAD

14. Ousmane SANÉ, Expert-juriste, Consultant international

15. Abdourahmane SECK, anthropologue et historien, UGB

16. Massamba DIOUF, Professeur titulaire des universités, UCAD

17. Dr. Amy CISSÉ, Économiste, Dakar

18. Boubacar CAMARA, Maître de conférences assimilé, UASZ

19. Elhadji Babacar LY, Professeur assimilé, UGB

20. Ndeye Marieme LY NIANG, Directrice d'établissements médico sociaux, Paris

21. Yoro NDIAYE, chanteur, auteur et compositeur, Dakar

22. Raoul MANGA, fonctionnaire du gouvernement de l'Ontario, Québec

23. Dr. Ibra POUYE, Contrôleur des finances publiques, Chroniqueur politique, Paris

24. Moussa TOURÉ, Réalisateur, Dakar

25. Sérigne Bassirou LO, Professeur assimilé, UCAD

26. Fatou DIOUF, Maitre de conférences assimilé, UCAD

27. Akandijack Pape Chérif Bertrand BASSÈNE, Enseignant-chercheur, UCAD

28. Aliou NDIAYE, Professeur assimilé, UCAD

29. Ahmadou WAGUÉ, Professeur titulaire à la retraite, UCAD

30. Aly SAMBOU, Professeur assimilé, UGB

31. Cheikh Anta BABOU, Maître de conférences titulaire, UCAD

32. Mamadou COULIBALY, Professeur des CPGE, Thiès

33. Omar DIOP, Maître de conférences titulaire, UGB

34. Moulaye TOURÉ, Inspecteur des finances publiques, Paris

35. Mamadou Albo BODIAN, Cadre hospitalier Aphp, Paris

36. Djibril KEITA, Sociologue, Enseignant en santé publique et politiques sociales, Conseiller municipal délégué à la prévention, la santé mentale et la santé communautaire, France

37. Dr. Bocar KANE, Directeur technique de la Plateforme d'Exploration Fonctionnelle de la faculté de médecine de Strasbourg

38. Khady Diène Gaye DIONE, ancienne ministre, Secrétaire générale adjointe de PASTEF

39. Dr. Ibrahima NIANG, Sociologue, UCAD

40. Babou DIENE, Professeur titulaire, UGB

41. Djibril DIOUF, Maître de conférences titulaire, UCAD

42. Benoît TINE, Professeur titulaire, UASZ

43. Mbaye Diagne MBAYE, Professeur assimilé, UASZ

44. Chérif Saloum DIATTA, Maître de conférences titulaire, UCAD

45. Marie Rose Khady Fatou FAYE, ancienne Secrétaire d' État

46. Alioune MANÉ, agent à la Direction de la Cinématographie et de l’Audiovisuel

47. Amadou DIENG, enseignant-vacataire au département génie civil, ESP, UCAD

48. Thierno LY, Professeur assimilé, FLSH, UCAD

49. Alymana BATHILY, sociologue des médias et écrivain, Dakar

50. Dr. Martin CARVALHO, Médecin endocrino-diabetologue, Marseille

51. Cheikh Tidiane NIANG, fonctionnaire international à la retraite

52. Demba NDIAYE, journaliste

53. Gilles Éric FOADEY, Interprète-traducteur de conférence, union Africaine Addis-Abeba

54. Ameth LÔ, Consultant TI, Toronto, Canada

55. Dr Mamy Gassama, USA

56. Dr. Nouha SONKO, médecin, Dakar

57. Papa NFaly SONKO, ingénieur information, France

58. Alioune Badara MBOUP, Professeur assimilé à l’ESP, UCAD

59. Arfang Ousmane Kémo GOUDIABY, Maître de conférences assimilé, USSEIN

60. Demba DIEDHIOU, Professeur titulaire, FMPO, UCAD

61. Dr. Mohamed Lamine LY, médecin santé publique, Dakar

62. Abdoulaye DIOUF, Professeur assimilé, UCAD

63. Richard Demba DIOP, Maître de conférences titulaire, UAM

64. Gorgui DIOUF, Professeur en Techniques agricoles et Vacataire, UCAD

65. Dr. Mamadou Seydou BA, vacataire au département de Physique UFR-ST, UASZ

66. Dr Astou Fall, Spécialiste en sciences de gestion

67. Mamadou Mao WANE, sociologue, Dakar

68. Dr. Ibrahima seydi BA, Écrivain, Enseignant chercheur, UCAD

69. Mamecor FAYE, Professeur assimilé, FST, UCAD

70. Dr. Seydi Mansour Sy SECK, Enseignant-Chercheur, UCAD

71. Cheikh THIAW, Professeur titulaire, Vice-Recteur, USSEIN

72. Mame Diarra NDIAYE, Professeur titulaire, UCAD

73. Insa SECK, Professeur assimilé, UCAD

74. El Hadji Alioune FALL, Professeur assimilé, UCAD

75. Papa Birame GNING, Professeur assimilé, UCAD

76. Pape Abdoulaye DIAW, Professeur assimilé, UADB

77. Fatou SAR, France

78. Seynabou NDIAYE, Professeur de philosophie au Lycée Malick Sy, Thiès

79. Salif BALDE, Maître de conférences assimilé, UCAD

80. Mamadou Salif DIALLO, retraité FASTEF, UCAD

81. Sophie AHODEKON, ancienne journaliste à Walf, France

82. Albinou NDECKY, Maître de Conférences titulaire, UGB

83. Elhadji Ch Youssoupha BADJI, Responsable Pédagogique, Doctorant UN-CHK

84. El Hadji Omar THIAM, Professeur assimilé, UCAD

85. Mor DIEYE, Professeur assimilé, UCAD

86. Dr. Babacar DIOP, Maître de conférence assimilé, UCAD

87. Mamadou BARRY, Doctorant, ENSEIGNANT-vacataire, UCAD

88. Demba Moussa DEMBELE, Economiste, Dakar

89. Pape Alioune CISSE, Interprète, Thiès

90. Antoine MOÏSE, Retraité, Canada

91. Aly NDIAYE, Paris

92. Prof. Aliou THIONGANE, Professeur titulaire de Médecine, UCAD

93. Khadija Mahecor DIOUF, SG adjointe Pastef, Maire de la commune de golf Sud

94. Dr. Ndiamé DIOP, inspecteur de l’enseignement secondaire à la retraite

95. Ibrahima NDOYE, Professeur Titulaire de classe Exceptionnelle, UCAD

96. Awa Yombe YADE, Maître de conférences titulaire, UCAD

97. Abdoul Karim MBODJI, Maître de Conférences Titulaire, UGB

98. Souleymane GOMIS, Professeur titulaire, UCAD

99. Abdoulaye GASSAMA, Professeur titulaire, UASZ

100. Alassane DIÉDHIOU, Professeur titulaire, UASZ

101. Maître Pape KANTÉ, Avocat, Canada

102. Mamadou Yéro BALDÉ, Maître de conférences titulaire, UCAD

103. Mohamet Lat Sack DIOP, Maître de conférences titulaire, UCAD

104. Dr. Jean DOMINGO, Enseignant-vacataire, UCAD

105. Ndèye Nattou SADJI, Professeur de philosophie au Lycée Sergent Malamine Camara, Dakar

106. Mamadou Lamine NDIAYE, Professeur titulaire, UCAD

107. Abdoulaye MBAYE, Maître de conférences titulaire, UCAD

108. Ibrahima TOURÉ, cadre administratif, chef DC-CROUS-Ziguinchor

109. Moussa COULIBALY, Maître de conférences titulaire, UASZ

110. Babacar DIOUF, Maître de conférences titulaire, UASZ

111. Nfally BADJI, Professeur assimilé, UCAD

112. Boubacar KANTÉ, Professeur assimilé, UCAD

113. Dr. Fatoumata Tacko SOUMARÉ, Professeur de Philosophie au Lycée Mixte Maurice Delafosse et Enseignante-vacataire à l’UCAD

114. Dr. Aliou BA, économiste des ressources naturelles, Dakar

115. Macodou THIAM, Maître de conférences titulaire, UIDT

116. Cheikh NDIAYE, Maître de conférences titulaire, UCAD

117. Mamadou Abdou NGOM, Professeur assimilé, UCAD

118. Louis GOMIS, Professeur assimilé, UCAD

119. Idrissa MANÉ, Anthropologue, Paris

120. Mamadou Kabirou GANO, Maître de conférences titulaire à la retraite, UCAD

121. Thierno GUÈYE, Maître de conférences assimilé, UCAD

122. Marème Assiétou DIAKHATÉ, consultante en communication et en gestion de projets, Dakar

123. Saidou KANDÉ, Sociologue, Dakar

124. Joseph Tavares DA SOUZA, Paysagiste DPLG à la retraite

125. Tiguida CISSOKHO

126. Boubacar SOLLY, Maître de conférences assimilé, UASZ

127. Daouda Niang DIATTA, Professeur assimilé, UASZ

128. Youssou DIENG, Professeur assimilé, UASZ

129. Dr. Bocar SOW, comptable, UASZ

130. Ousseynou SÈNE, Cadre administratif, chef des services généraux, UASZ

131. Dr. Boubacar TRAORÉ, Enseignant-chercheur, UASZ

132. Dr. Mouhamed Almakhy NIANG, Enseignant-chercheur, UASZ

133. Diéré DIÉDHIOU, Cadre administratif, Chef de service pédagogique à l’UFR ÉS/UASZ

134. Alpha Oumarou BA, Maître de conférences titulaire, UASZ

135. Pr. Doudou DIOP, Botaniste, IFAN, UCAD

136. Dr. Samba CISSOKHO, Maître de Conférences Titulaire, UCAD

137. Samba KÂ, Maître de conférences titulaire, USSEIN

138. Lamine SAMBOU, Maître de conférences assimilé, UGB

139. Ibrahima BAO, Professeur assimilé, UGB

140. Coumba Adam faye, Enseignante, Bambey

141. Jean Sibadioumeg DIATTA, Maître de conférences titulaire, UCAD

142. Elisabeth KAMARA, Finance Controller, Dakar

143. Samba CISSOKHO, Maître de conférences titulaire, UCAD