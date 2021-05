PROFIL DE MBAYE BABACAR DIOUF (ARTISTE VISUEL) L’artiste aux doigts d’orfèvre Mbaye Babacar Diouf est un artiste-peintre, dessinateur, sculpteur et professeur d’éducation artistique et plastique. Primé à plusieurs reprises, ses œuvres sont exposées partout dans le monde. Le créateur de l’œuvre intitulée ‘’Perles de lumière’’, Mbaye Babacar Diouf, est un artiste et professeur d’éducation artistique et plastique. En quête permanente de spiritualité, il travaille régulièrement sur l’écriture. Il est diplômé de l’Ecole nationale des arts (Ena) et est titulaire d’un Master II de l’Institut supérieur des arts et de la culture (Isac) de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Peintre, dessinateur, sculpteur, il expose au Sénégal et dans le monde depuis 2004. Cet artiste visuel sénégalais fait partie de la sélection officielle du Dak’Art 2016 et a exposé à l’Institut du monde arabe à Paris, lors de ‘’Trésors de l’islam en Afrique : de Tombouctou à Zanzibar’’ en 2017 et au musée Mohamet VI de Rabat au Maroc en 2020. Ses œuvres ont été présentées dans différentes expositions et foires internationales telles que Art Paris Art Fair, 1-54 Contemporary African Art Fair à Londres, l’exposition sur l’équilibre du monde à Cuba, “Imago Mundi” de la collection Luciano Benetton à Dakar, Ségou’Art au Mali. Mbaye Babacar Diouf a participé également à un projet de médiation culturelle avec la Shanghai Academy of Fine Arts en terre chinoise. Et il a fait une résidence à la Cité internationale des arts de Paris en 2020. Extrêmement talentueux, sa signature - Mbaye Babacar Diouf - fait également partie de la collection privée de l’Etat du Sénégal. Il a été primé à plusieurs reprises. En effet, 1er Prix du concours de logo de l’Agence nationale de la démographie et de la statistique (ANDS) juillet 2007, il a reçu également le 1er Prix de la Créativité de la Semaine de l'entrepreneuriat organisée par l’ADEPME (Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises) du Sénégal en 2010. Il a également remporté le 1er Prix Art graphique pour le concours ‘’Mon Italie’’ organisé par l’ambassade d’Italie à Dakar, lors de la Semaine internationale de langue italienne en décembre 2011. De plus, il est le vainqueur du concours de création artistique sur le thème de la lutte contre la corruption, organisé par L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) en 2016. En 2017, il obtient la médaille d’argent dans la catégorie Peinture, lors des Jeux de la Francophonie. Cerise sur le gâteau, ambassadeur culturel du Sénégal, l’artiste l’est aussi sur le plan sportif. Il a fait partie de l’équipe nationale de karaté de son pays et a été plusieurs fois médaillé d’Afrique.