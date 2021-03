Buur (roi, en langue wolof), c’est l’offre 4G d’Expresso Sénégal qui comprend trois souscriptions pour des gigabits de connexion allant de 1 GB, 1.5 GB et 5 GB ; d’un forfait jour, semaine et mois. Selon la cheffe du département commercial et entreprise, Fatou Sow Kane, ‘’nous avons des offres abordables en termes de prix avec la 4G’’. Tout en présentant la nouvelle carte Sim virtuelle d’Expresso, Fatou Sow Kane fait savoir qu’avec cette dernière, ils embraquent leurs clients dans un voyage digital. ‘’Ce voyage digital se produit à travers le monde.

On parle de plus en plus de virtuel que de physique. On avait l’habitude d’acheter les téléphones physiques qui, avec l’évolution des téléphones 4G, demandaient des nano-Sim. La nouvelle offre e-Sim vient répondre à de nombreux problèmes de notre clientèle. Grâce à cette Sim virtuelle, de nombreux clients n’auront plus besoin de se déplacer, en cas de pertes carte Sim ou toutes autres contraintes allant dans ce sens. Cela facilitera l’expérience clients et permettra une nouvelle expérience technologique’’. En outre, dit-elle, ‘’le client sénégalais doit savoir que dès l’instant qu’il a une puce Expresso, pas besoin de la changer. Nos Sim fonctionnent automatiquement sur la technologie 4G ; il faut juste que le téléphone de l’utilisateur dispose du réseau 4G’’, informe-t-elle.

...Dans le même élan, Modou Khaya, Directeur informatique, digital et innovation, fait savoir : ‘’Expresso a voulu s’inscrire dans l’innovation, en prenant le devant, par la mise sur le marché sénégalais d’une Sim virtuelle pour ses abonnés. Nous sommes dans une logique où nous nous adaptons à ce monde de dématérialisation et de transformation digitale’’. Cette carte Sim garde les mêmes caractéristiques que la Sim physique (l’activation des données mobile, etc.’’ Il ajoute, par ailleurs : ‘’Les cartes Sim classiques resteront disponibles sur le marché‘’, précise-t-il.

Concernant le retard de la 4G comme offre de proposition à sa clientèle, Expresso Sénégal, via sa cheffe du département commercial et entreprise, explique que ‘’c’est la procédure en vue de l’obtention de la licence d’exploitation qui a pris un peu plus du temps dû aux termes définis par l’État du Sénégal et le régulateur des télécommunications. Chaque entreprise obéit à ses propres challenges et à ses propres réalités. Aujourd’hui, nous l’avons obtenue à la faveur des Sénégalais’’.