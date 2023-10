Le leader de FDS/Les guelwaars, Dr Babacar Diop, a initié la ‘’Caravane de la souveraineté’’ depuis quelques semaines. Il a été reçu à Kaolack, Diourbel, Louga, Saint-Louis et Matam ainsi que dans les départements de Thiès et Tivaouane, du 11 au 17 septembre 2023. Dans un communiqué, il est annoncé qu’une troisième étape de la tournée politique de FDS/Les guelwaars qui va se poursuivre à Dakar, à Mbour, en Casamance, dans le Sénégal oriental et dans la diaspora.

‘’En parcourant le centre du pays, la zone nord et les départements de Thiès et Tivaouane, nous avons mesuré la gravité des disparités territoriales et des iniquités sociales qui minent le Sénégal et qui portent la responsabilité des gouvernants qui se sont succédé à la tête de notre pays, de l’indépendance à nos jours. Mais nous avons, en même temps, perçu chez nos compatriotes un désir ardent de changement qui se manifeste par l’attention qu’ils portent à notre message et leur adhésion massive à notre projet de révolution démocratique, culturelle, écologique et pacifique.

Ce projet sera d’ailleurs présenté prochainement aux Sénégalais sous forme de livre-programme’’, fait-on savoir dans la note. Concernant les préparatifs de la Présidentielle de février 2024, FDS/Les guelwaars informe avoir commencé sa campagne de parrainage. ‘’Notre candidat, Dr Babacar Diop, a mandaté l’administrateur du parti, Mamadou Bodian, docteur en sciences politiques et chercheur à l’Ifan, pour coordonner la campagne de parrainage. Le mandataire a déjà reçu les fiches de parrainage du candidat Dr Babacar Diop qui portent le n°97. L’objectif du parti est de collecter 100 000 parrains répartis dans toutes les régions du Sénégal et les départements de la diaspora. L’équipe de parrainage est déjà à pied d'œuvre pour atteindre cet objectif qui permettra à notre candidat d’être sur la ligne de départ pour la Présidentielle’’.

...Sur un autre registre, ‘’FDS/Les guelwaars manifeste son indignation suite au refus de la Direction générale des élections (DGE) de mettre à la disposition du mandataire du candidat Ousmane Sonko les fiches de parrainage. Cette décision surprenante ne repose sur aucun fondement légal. Comme tous les candidats déclarés, Ousmane Sonko est en droit de recevoir ses fiches de parrainage, dès lors qu’il n’est sous le coup d’aucune condamnation définitive’’.

Dr Babacar Diop et ses partisans pensent qu’il ‘’n’appartient pas aux autorités administratives chargées des élections de se substituer au Conseil constitutionnel pour invalider une candidature. FDS/Les guelwaars, attaché au pluralisme politique, réitère son appel pour des élections inclusives permettant au peuple souverain de choisir entre les différentes offres politiques’’, souligne-t-on. Comme pour faire la revue de l’actualité, FDS/Les guelwaars s’est prononcé sur la rentrée scolaire. ‘’Chaque année, le gouvernement s’est révélé incapable de réunir les conditions d’un démarrage effectif des enseignements-apprentissages dès le premier jour de la rentrée scolaire. Beaucoup d’écoles envahies par les eaux pluviales ne sont pas en état d’accueillir les élèves.

Le Conseil interministériel du 22 septembre 2023 sur la rentrée scolaire a fait état de 318 établissements scolaires encore sous les eaux. Il ressort aussi du rapport sur la situation de l’école au Sénégal que 513 écoles et établissements publics sont dépourvus de mur de clôture, 267 n’ont pas d’eau et 785 sont sans électricité. A cela s’ajoutent le déficit d’enseignants et le retard inquiétant dans la résorption des abris provisoires, malgré l’annonce en grande pompe du Programme de remplacement des abris provisoires (Propap) en 2018’’, analyse FDS/Les guelwaars. Il regrette que le gouvernement pour ‘’l’entretien d’une clientèle politique dans des institutions ‘budgétivores’ sans impact sur le vécu de nos compatriotes et la réalisation d’infrastructures ostentatoires et non prioritaires priment sur la création d’infrastructures scolaires capables de garantir un accès équitable pour tous à une éducation de qualité’’.