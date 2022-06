Après Cotonou et Abidjan, Festizik Barbecue dépose ses fourneaux à Dakar. Pour une durée de trois jours, à savoir les 29, 30 et 31 juillet, des restaurateurs, des organisateurs événementiels, des artistes, toute la pop’ de la musique sénégalaise et ouest-africaine seront au rendez-vous, à la place du Souvenir africain. Pour une avant-première, une séance de dégustation a été organisée samedi, aux Almadies.

Le chef cuisinier Patrick, l’initiateur de l’événement, et ses collaborateurs constitués en grande partie de chefs cuisiniers, ont pour objectif de partager les découvertes culinaires et surtout redécouvrir la bonne cuisine, le bon barbecue africain et pourquoi pas américain.

Selon Sheikh Kane, un des collaborateurs de Patrick, ‘’c’est une occasion pour faire découvrir à la population dakaroise une nouvelle façon de manger le barbecue de façon conviviale’’. ‘’Ça sera l’occasion pour se rassembler, se réunir autrement dans les plages. L’été, tout le monde pense à faire quelque chose au bord de la mer. Nous, nous pensons que les Africains que nous sommes, nous allons partager dans le ‘pays de la teranga’ d’excellents barbecues.

Le pays du ‘dibi’, du méchoui, le pays des ‘laxas’. Mais notre objectif majeur est de dynamiser la culture de l’hôtellerie et de la restauration’’, a expliqué M. Kane. Il renseigne par ailleurs qu’en dehors du partenariat avec la ville de Dakar, ils vont travailler avec des restaurants de la place. Le barbecue étant un art, Sheikh Kane promet des barbecues de trois mètres de longueur pour gratifier les 30 mille visiteurs attendus à l’événement.