La tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Alioune Ndoye, accuse certains membres de l’opposition d’être financés par des lobbies LGBT. Hier, il procédait à des visites de proximité au sein de sa localité où il a été chaleureusement accueilli.

De l’avis d’Alioune Ndoye, les lobbies LGBT financent la campagne électorale de certains politiciens membres de l’opposition. La tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar à Dakar l’a fait savoir, en marge de sa 6e journée de campagne électorale, en vue des élections législatives. ‘’Il y a des gens malhonnêtes, des ‘nafékeu’. Il faut même les chasser de chez vous, lorsqu’ils viendront encore vous voir, lors de la campagne. Pendant qu’on parlait des référendums, ils disaient qu’on veut légaliser l’homosexualité, alors que c’est faux. Durant les élections locales, ils ont amené le même argument. Plusieurs événements se sont déroulés ici, sans que cela soit autorisé dans ce pays. Ceux qui soulèvent cette question vont encore parler de ça durant la campagne. Mais demandez-leur d’où ils tirent leur argent de campagne’’, a déclaré le maire de Dakar-Plateau.

‘’Ils vous citeront des ONG qui soutiennent les lobbies LGBT. Ils ne pourront pas me démentir. Vous pouvez vérifier cela. La vérité, c’est que quand une personne est dans quelque chose qui n’est pas très catholique, elle va tout faire pour détourner le regard des gens’’, a poursuivi Alioune Ndoye qui a fortement lynché les membres de Yewwi Askan Wi sans même prononcer leur nom.

En effet, lors d’une assemblée générale de l’intercoalition Yewwi Askan Wi-Wallu Sénégal, Barthélemy Dias affirmait : ‘’Je n’oublie pas le sujet relatif à l’homosexualité. En tout cas, nous l’intercoalition Yaw-Wallu, à l’Assemblée nationale, allons mettre les points sur les i. Nous trancherons courageusement et définitivement cette question. Le Sénégal, de par son histoire, sa culture et ses religions, ne peut accepter certaines pratiques.’’

Mais pour Alioune Ndoye, le président Sall a réglé ce problème, depuis Mathusalem. ‘’Macky a clairement dit que tant qu’il est au pouvoir, l’homosexualité ne sera jamais légalisée au Sénégal. Les plus puissants ont essayé vainement de lui tordre la main’’, a-t-il dit.

La tête de liste affirme que les soutiens des LGBT sont ceux qui évoquent le sujet, tout le temps sur la place publique, au point qu’il est en train de devenir banal. ‘’Je ne parle pas de (toute) l’opposition. Je parle de ceux qui ont uniquement comme sujet la cause des LGBT. Ils sont tous, de mon point de vue, financés par ces gens. Parce qu’ils veulent banaliser ce débat dans notre société. Là où les Sénégalais se retrouvent pour parler de projet de société, ils viennent avec leurs fausses accusations, pour imposer ce débat sur la place publique. Eux qui parlent de l’homosexualité, nuit et jour, sont les défenseurs’’.

Alioune a tenu son discours au quartier de Gouye-salane de Dakar-Plateau où il y avait une ambiance bon enfant. Il a été chaleureusement accueilli par les populations qui ont fait appel à des ‘’bongoman’’.

Prophète chez soi

Ainsi, pour la 6e journée de campagne, Alioune Ndoye a choisi d'effectuer des visites de proximité dans sa commune. Sa mini-caravane a sillonné les grandes artères de la Dakar-Plateau. Avant Gouye-salane, il a fait le tour du marché Sandaga où il a beaucoup échangé avec les commerçants sur ‘’les raisons pour lesquelles le président Macky Sall doit avoir de nouveau une majorité à l'Assemblée nationale’’. Ici, il est bien connu et apprécié. Partout où il passe, les gens tressaillent de joie et courent à sa rencontre, soit pour le saluer, soit pour prier pour lui.

‘’Votre fils est choisi comme la tête de liste de Benno Bokk Yaakaar de Dakar. Il a une émission à accomplir. Nous comptons l’accomplir de la plus belle des manières. Nous irons jusqu’au bout, arracher la victoire à Dakar pour Benno Bokk Yaakaar’’, a promis Alioune Ndoye aux populations de Dakar-Plateau, insinuant qu’il n’est pas pris dans le piège où les candidats investis sur les listes tombent souvent. ‘’Souvent, les candidats peuvent faire le tour des 19 communes jusqu’à ce que les habitants de sa propre localité se sentent lésés. Certains sont tombés dans ce piège. Et ils ont fini par perdre même leur commune’’, a-t-il expliqué, rappelant qu’un comité électoral communal a été mis en place.

Ensuite, Alioune Ndoye a souligné qu’il n’est pas facile, pour un régime en place, de gagner la capitale. ‘’Le président Macky Sall est en train de bâtir ce pays. Mais la vie est difficile à Dakar, parce que tout est agglutiné dans la capitale. Les problèmes se font plus sentir à Dakar. C’est la raison pour laquelle il est toujours difficile, pour le pouvoir en place, de gagner dans la capitale. Parce que quand on critique, on critique les gouvernants. On ne critique pas ceux à qui on n’a pas confié une mission’’, a-t-il justement déclaré. Poursuivant, il a encore lancé des piques aux membres de l'opposition qu’il qualifie de vendeurs de rêves et de manipulateurs.

‘’Il y a des gens qui ont levé leur main pour dire qu’ils ont la solution aux problèmes du Sénégal. Ce n’est que de fausses promesses. Parce qu’ils n’ont encore rien fait dans ce pays qui puisse annoncer la bonne couleur. Tout ce qu’ils savent, c’est proférer des injures et diffamer. J’ai moi-même été victime de leur mensonge. Je ne peux plus rien croire d’une personne qui est capable de faire des montages vidéos pour manipuler l’opinion et tenter de gâcher la réputation des gens, juste parce qu’elle veut le pouvoir’’, dit-il.

BABACAR SY SEYE