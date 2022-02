Président de l’UNP, Moctar Sourang, était également président du Front national de résistance pendant ces deux dernières années. Son mandat a pris fin. ‘’C’est l’occasion de remercier tous les partis membres du FNR qui nous ont fait confiance et nous ont manifesté leur solidarité et leur disponibilité. Ensemble, nous avons pu engager des batailles et obtenir des résultats qui restent, certes, à consolider et à élargir. Déjà, ces acquis ne manqueront pas d’impacter l’évolution de notre démocratie.

Nous avons pu relever des défis en mobilisant l’opinion sur des questions essentielles, tout en renforçant les liens entre les forces de l’opposition’’, se félicite Moctar Sourang. Mais tout n’est pas rose. ‘’Cependant, la participation des partis et coalitions de l’opposition aux élections locales a montré qu’il reste encore beaucoup d’obstacles à lever, des sacrifices encore à consentir pour atteindre les objectifs que le FNR s’est assignés’’, fait-il savoir. Aussi, ‘’comme coordonnateur du FNR, nous avons souhaité un large front et une meilleure organisation des forces constituantes autour d’axes programmatiques et de stratégies électorales. Nous nous sommes investis pour faciliter les convergences’’, dit-il.

Seulement, regrette-t-il, ‘’aux lendemains des élections locales et territoriales, nous nous devons d'en dresser le bilan. En attendant, un enseignement s'impose : nous n’avons pas su tirer les leçons des scrutins antérieurs. Une dispersion des forces politiques membres du FNR a occasionné la perte de nombreuses communes alors à notre portée. Toutefois, plus qu'une symbolique, nos victoires ont été magnifiques’’. Monsieur Sourang félicite les listes gagnantes et espère de retrouvailles meilleures lors des prochaines échéances électorales.

‘’Du reste, nous ne manquerons pas de faire des suggestions en ce sens aux différents leaders concernés’’, indique-t-il. Moctar Sourang est aujourd’hui en mission ailleurs. ‘’ Nous tenons à informer l’opinion que le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a bien voulu désigner ma modeste personne pour faire partie de la liste des talibés devant le représenter au Conseil municipal de la ville sainte de Touba. Nous renouvelons toute notre gratitude au khalife général pour cette marque de confiance. Plus qu'un honneur, c'est une opportunité qu’il nous donne de demeurer à son service. Nous poursuivrons inlassablement notre combat de toujours pour plus de démocratie et de justice sociale, gages de la paix et du développement pour notre pays et le peuple sénégalais’’, informe-t-il.