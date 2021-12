Au terme de son audience, hier, avec le président du Cameroun Paul Biya, le président de la Caf, Patrice Motsepe, a assuré que le coup d’envoi de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations sera bien donné le 9 janvier 2022.

Sans l’ombre d’un doute, le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations 2021 sera bel et bien donné en janvier 2022, au Cameroun. Le président de la Confédération africaine de football (Can) a confirmé la tenue de la 33e édition de la grand-messe du football africain comme prévu du 9 janvier au 7 février 2022. ‘’Je serai ici le 7 janvier et je viendrai regarder le 9 (janvier) Cameroun vs Burkina Faso. Le 9 janvier, nous donnerons le coup d’envoi et je serai également là pour voir quand le trophée sera remis’’, a déclaré Patrice Motsepe hier, au micro de la CRTV (Radiodiffusion-télévision du Cameroun), à sa sortie d’audience avec le président de la République du Cameroun, Paul Biya.

Le patron du ballon rond continental se veut rassurant, en indiquant que le Cameroun ‘’vibrera au rythme du football africain le 9 janvier prochain, lorsque les Lions indomptables du Cameroun affronteront le Burkina Faso en ouverture du tournoi, au stade Olembe’’.

Après avoir levé le doute sur le maintien de la date prévue pour l’événement, le président de la Caf a appelé à œuvrer pour sa réussite. Pour cela, il a invité à ‘’croire en nous-mêmes que nous pouvons accueillir une Can-2021 très réussie au Cameroun, qui fera la fierté des Camerounais et de l’Afrique’’. Le Sud-Africain n’occulte pas l’existence de contraintes, surtout en cette période de pandémie de Covid-19. Selon lui, la meilleure attitude est de ‘’toujours identifier les problèmes et les défis, mais ne pas nous en écarter. Mais ayez également confiance que nous pouvons les surmonter et les traiter de manière responsable’’.

Ainsi, il a rappelé le protocole sanitaire mis sur pied par les autorités camerounaises et celles de la Caf. ‘’Nous l’avons donc dit, personne ne sera autorisé à entrer dans le stade sans test PCR, car nous devons protéger ces spectateurs et bien sûr, on craint qu’il y ait beaucoup de faux tests. Nous traitons ces problèmes’’.

Par ailleurs, Patrice Motsepe a insisté sur ‘’l’obligation fondamentale de développer le continent et de faire du football africain l’un des meilleurs au monde’’. Selon lui, cela permettra aux jeunes joueurs de réussir dans le football, en ‘’s’inspirant’’ de Samuel Eto’o. ‘’Nous ne pouvons pas toujours permettre à l’Afrique d’arriver à la fin et d’être à l’arrière. C’est une nouvelle génération. Nous devons permettre à nos dirigeants de travailler ensemble pour nos jeunes garçons et filles’’.

Après le maintien, le défi de la libération des joueurs

Maintenant que la bataille du maintien de la Coupe d’Afrique des nations 2021 en janvier 2022 est remportée, le football africain devra faire face à un autre défi. Il s’agit de la libération des joueurs africains par les clubs européens. L’Association européenne des clubs (ECA) a menacé, la semaine dernière, dans un courrier adressé à la Fifa, ‘’de ne pas libérer’’ les joueurs pour le tournoi, au motif que la Caf et le pays hôte n’avaient pas présenté de ‘’protocole médical et opérationnel (relatif à la situation de la Covid-19) adapté pour le tournoi de la Can’’. Reste à savoir si les mesures prises par la Caf et les dirigeants camerounais suffiront à les faire revenir à la raison.

LOUIS GEORGES DIATTA