L’équipe du Sénégal a remporté sa 2e rencontre amicale, hier, contre le Cap-Vert sur le score de 2 buts à 0. En inscrivant le second but, Sadio Mané a rejoint Mamadou Niang à la 2e place des meilleurs buteurs sénégalais en sélection nationale, avec 23 buts.

Les Lions remettent ça ! Comme en 2017 lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 où l’équipe nationale du Sénégal s’était imposée par 2 buts à 0, en aller et retour, c’est sur le même score que les hommes d’Aliou Cissé ont disposé du Cap-Vert, hier, en match amical de préparation des qualifications de la Coupe du monde 2022. C’est la 2e victoire d’affilée des Sénégalais, après celui du week-end dernier face à la Zambie par 3 buts à 1.

Pour cette seconde sortie des Lions au stade Lat Dior, le sélectionneur national a opté pour la continuité par rapport à la rencontre face aux Chipolopolos. Ainsi, Cissé a reconduit le même 11 de départ, à l’exception d’Edouard Mendy qui a remplacé Alfred Gomis titularisé contre la Zambie. Contrairement au portier du Stades Rennais, le champion d’Europe a maintenu inviolé ses cages. Le sociétaire de Chelsea marque ainsi son retour en sélection, après son sacre en Ligue des champions par un clean sheet. C’est son troisième match joué avec les Lions sans concéder le moindre but. Les deux autres remontent en novembre 2020, lors de la double confrontation contre la Guinée Bissau (2-0 à l’aller, 1-0 au retour), comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Can 2021.

Le collectif au service de l’équipe

Contrairement à la rencontre contre la Zambie, le Cap-Vert a pu porter une opposition assez élevée face au Sénégal. Dès les premières minutes de la partie, le Cap-Vert a progressivement placé une pression assez haute pour empêcher l’équipe sénégalaise de dérouler. Mais les hommes de Cissé ont repoussé les lignes cap-verdiennes pour reprendre le match en main, grâce au collectif qui était bien en place. Les joueurs ont attaqué et défendu ensemble, ce qui a fait leur force. Les Lions n’ont pas tardé à s’illustrer. Sur une longue passe, Kalidou Koulibaly a trouvé Krépin Diatta qui s’est retrouvé dans la surface de réparation face au portier adverse. Mais l’attaquant de l’AS Monaco a manqué son duel avec Mohlin (6e).

Mais la meilleure action de la première période est à mettre au compte du Cap-Vert. Sur un centre de la droite vers la gauche, Kenny Rocha Santos (30e), seul devant le but, n’a pu cadrer sa tête qui a heurté la transversale. Les Sénégalais ont essayé de porter l’estocade, mais ont péché dans le dernier geste. C’est le cas d’Ismaïla Sarr à la 40e. Suite à un centre Gassama, l’attaquant de Watford a contrôlé et enchainé un tir qui a manqué de peu le cadre.

Le Cap-Vert a bien résisté aux assauts de Sadio Mané et ses coéquipiers qui n’ont pas pu trouver le chemin des filets jusqu’à la pause. Il a fallu la seconde période pour voir les Sénégalais décisifs. Les protégés de Cissé ont ouvert le score après 11 minutes de jeu, dans la 2e période, par Idrissa Gana Gueye. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain s’est illustré de très fort belle manière en dévoilant une autre facette de sa palette technique. C’est sur un coup-franc magistral dans les 25 mètres que l’ancien pensionnaire de l’Académie Diambars de Saly a battu le portier cap-verdien. Le dernier but du Sénégal sur coup-franc remonte à la Can 2017 et avait été l’œuvre d’Henri Saivet.

Sadio Mané égale Mamadou Niang

A l’image de sa prestation face à la Zambie, Ismaïla Sarr a été percutant sur son côté gauche. Mais cette fois, l’ancien Rennais n’a pas marqué. Son but a été refusé par l’arbitre gambien. Avec l’entrée en jeu de Keïta Baldé à la place de Boulaye Dia (71e), Ismaïla Sarr s’est retrouvé à la pointe de l’attaque. Sa pointe de vitesse a fait mal à la défense cap-verdienne qui a d’ailleurs concédé un penalty sur une pénétration de Sarr, qui a été retenu par son vis-à-vis dans la surface de réparation (84e). C’est Sadio Mané qui s’est chargé d’exécuter la sentence. L’attaquant de Liverpool a marqué (2-0) et enchainé son 2e but d’affilé sur penalty. Il a inscrit ainsi sa 23e réalisation et devient le 2e meilleur buteur sénégalais en sélection, avec 23 buts à égalité avec Mamadou Niang.

Les Lions confortent ainsi leur statut de leader du football africain dans le classement de la Fifa. La prochaine sortie de l’équipe du Sénégal est prévue en septembre 2021 pour les première et deuxième journées des éliminatoires de la Coupe du monde, respectivement face au Togo et au Congo.

LOUIS GEORGES DIATTA