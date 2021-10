Le Casa Sport de Ziguinchor a succédé au Teungueth FC, en remportant la finale de la Coupe du Sénégal, ce samedi au stade Lat Dior de Thiès, face au Diambars de Saly (1-0). C’est le 3e sacre du Casa qui a reconquis la coupe nationale, dix ans après son dernier succès.

Le Casa Sport a renoué avec le trophée de la Coupe du Sénégal. Dix ans après sa dernière victoire, le club de Ziguinchor a remporté la finale du tournoi doté du trophée du chef de l’Etat face au Diambars de Saly, sur le score d’un but à zéro, ce dimanche au stade Lat Dior de Thiès. Les Ziguinchorois empochent la somme de 30 millions de francs CFA, alors que Diambars part avec une enveloppe de 20 millions.

C’est le troisième sacre du Casa, après ceux de 1979 et 2011, qui avait perdu trois finales auparavant (2013, 2015 et 2016). Le Casa rejoint l’AS Police (1976, 1978, 1981) et l’Union sportive de Ouakam ((1964, 1989, 2006) dans le palmarès de la Coupe du Sénégal. Le Jaraaf de Dakar est le club le plus titré dans cette compétition avec 15 titres, suivi de la Jeanne d’Arc de Dakar et de l’AS Douanes, avec six sacres chacune. L’US Gorée et la Linguère de Saint-Louis ont soulevé la coupe nationale à quatre reprises chacune.

Quant aux Académiciens, ils ont manqué l’occasion d’inscrire dans leur palmarès le seul trophée qui manque à leur vitrine. Le club de Saly était pourtant très optimiste, avant le coup d’envoi. Diambars a abordé cette finale avec beaucoup d’assurance à la suite de sa qualification au 2e tour de la Coupe de la Caf, grâce à sa victoire (3-0) contre le Wakirya de la Guinée. Les hommes de Bruno Rohart ont enchainé avec un large succès face à l’AS Pikine (3-1) en demi-finale de la Coupe du Sénégal, il y a dix jours.

Comme à leur habitude, les jeunes académiciens ont pris le jeu en main en monopolisant le ballon. Mais face à eux, il y avait une équipe du Casa Sport prête à subir la domination de l’adversaire et à procéder par des contres. Possédant une défense solide et bien concentrée, le coach Ansou Diadhiou a densifié son entrejeu pour couper les transmissions entre les milieux et les attaquants de Diambars. Sur le flanc droit de l’attaque des Ziguinchorois, Lamin Jarju a été étincelant. C’est d’ailleurs de ce côté que le but du Casa est intervenu, après seulement dix minutes de jeu. Sur une erreur du défenseur de Diambars, Jarju a récupéré la balle dans la surface de réparation adverse et a servi Aliou Diatta qui a mis le ballon au fond des filets.

Après la pause, l’Académie de Saly n’a pas su revenir au score. Les protégés de Rohart ont essayé de prendre à défaut le dispositif du Casa, mais sans succès. Ablaye Diédhiou n’était pas disposé à laisser passer les Académiciens. Quand ces derniers ont réussi à s’échapper, c’est le portier Aliou Badara Faty qui s’est interposé. Celui-ci a d’ailleurs été désigné meilleur gardien de but de la finale. Son coach, Ansou Diadhiou est élu meilleur entraineur de la rencontre. Le trophée de meilleur joueur de la partie est revenu au milieu de terrain de Diambars, Pape Demba Diop.

C’est donc une belle consécration pour le Casa Sport (6e en Ligue 1 cette saison) qui a réalisé sa plus belle saison, depuis sept ans. Après sa dernière victoire en Coupe de la Ligue, grâce à la finale remportée contre l’US Gorée (0-0, 3 tab1), en 2013, le club de Ziguinchor a fait chou blanc les saisons suivantes. Cette victoire en Coupe du Sénégal pourrait donc sonner comme un déclic pour la bande à Aliou Diatta.

ANSOU DIADHIOU (COACH DU CASA SPORT) ‘’On a même cherché un psychologue pour la préparation’’ ‘’Si vous vous rappelez, j’étais l’entraineur de l’équipe junior du Casa Sport depuis 2017. Parmi les joueurs qui ont joué ce match, il y a au moins 7 qui ont remporté deux fois la Coupe du Sénégal en junior. Je pense qu’il y a de l’expérience dans notre équipe, parce que c’est des joueurs qui ont l’habitude de jouer des finales et de les remporter. L’autre chose est que le Casa Sport est l’équipe qui a perdu le plus de finales, depuis l’ère du football professionnel. C’est la cinquième finale qu’on a joué et on en a gagnée deux. Cela veut dire qu’on a perdu trois finales. Il ne fallait donc pas lâcher cette finale à l’adversaire, même s’il en est à sa première. On s’est préparé à toutes les éventualités, parce qu’on savait que l’adversaire en voulait et c’est la seule coupe qui manque à son palmarès. On savait que cela allait être un match difficile, un match engagé. On a même cherché un psychologue qui nous a aidés à la préparation. On n’a pas arrêté la préparation. On s’est reposé une semaine, ensuite on nous a invités en Mauritanie. Puisque la Coupe du Sénégal allait se poursuivre, on s’est dit qu’il fallait prendre la peine d’y aller, même si c’est difficile. Ça nous a beaucoup servi, parce que cela a permis aux jeunes de grandir. Ils se sont confrontés à des équipes africaines, qui aujourd’hui sont qualifiées pour le 3e tour des compétitions des clubs de la Caf. A partir de là, ils se sont dit qu’eux-mêmes sont capables d’évoluer en Afrique. Aujourd’hui, on a fait face à Diambars, qui s’est qualifié au 2e tour de la Coupe Caf. C’est l’année prochaine qu’on verra s’ils ont vraiment grandi et ont conscience de leur niveau.’’

LOUIS GEORGES DIATTA