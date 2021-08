Les rumeurs enflent, mais lui reste tranquille. « Moins de paroles, plus d'actes. Je reste concentré sur ma carrière, tout le reste n'est que bavardage », a écrit Cristiano Ronaldo sur Instagram. Là où il s’exprime le mieux, c’est sur le terrain. Et cette saison, ça doit être sur celui de la Juventus, point barre.

Parce qu’il n’est pas encore une légende

« Je ne suis pas venu ici en vacances. Je veux gagner avec la Juve. Je suis là pour laisser une trace dans l’histoire du club et je suis sûr que tout se passera bien. » Trois ans après les premiers mots de Cristiano Ronaldo lors de son arrivée à Turin, le constat est nuancé. Avec la Juve, il a remporté cinq trophées (deux championnats, une coupe, deux supercoupes). Mais il a laissé filer un Scudetto, le premier depuis 2011, et n’a surtout jamais passé les quarts de finale de la Ligue des champions. D’un point de vue personnel, les statistiques sont bonnes, même s’il n’a été élu qu’une fois Capocannoniere. Pas de quoi satisfaire tous les observateurs qui sont encore très loin de l’estimer dans le panthéon du club. Or repartir comme un lambda, ce n’est pas dans ses plans.

Parce que son départ doit être un événement

La guéguerre Messi-Ronaldo continue bien en-dehors des terrains. Elle perdure même si les deux joueurs n'évoluent plus dans le même championnat, et n’est pas près de s’arrêter, au moins médiatiquement. En quittant le Real Madrid, Cristiano Ronaldo avait créé l’événement, et c’est bien normal. Monsieur a son petit égo, et son départ doit faire l’effet d’une bombe. Raison pour laquelle il a tenu à réagir lorsque des rumeurs sont apparues cet été. Comment son transfert pourrait faire autant de bruit cet été que la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain ? Le contexte fait que le combat est perdu d’avance, sauf s'il venait à signer à l'OM. Et perdre une bataille dans la course au titre informel de GOAT, CR7 ne peut pas se le permettre.

Parce que Massimiliano Allegri compte sur lui

Son premier entraîneur à la Juventus est de retour cette saison, et ils comptent bien faire quelque chose de beau ensemble. « Cristiano Ronaldo est un joueur extraordinaire et un footballeur intelligent, expliquait le Mister en conférence de presse. J’ai parlé avec lui et je lui ai dit que ce sera une saison importante. Il aura encore plus de responsabilités qu’il y a trois ans, car nous avons beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe. » À l’image de Federico Chiesa ou Paulo Dybala, qui ont énormément grandi aux côtés du joueur de 36 ans, il doit transmettre à d’autres, comme Dejan Kulusevski et Kaio Jorge, respectivement arrivés l’an passé et cet été.

Parce qu’il est le visage de la Serie A

Avec les départs cet été de Romelu Lukaku, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Roberto de Zerbi ou même Franck Ribéry dans une moindre mesure, le sex-appeal de la Serie A a sévèrement ramassé. Cristiano Ronaldo fait office de seule superstar du championnat italien (oui, OK, Zlatan) et l’économie du pays a besoin qu’il reste. Avec moins de 450 millions d’euros dépensés à quelques jours de la fin du mercato, l’Italie est à la moitié de ses standards habituels. Et la Juve ne fait pas exception, vu son prêt de deux ans pour Locatelli avec obligation de payer 35 millions sur cinq ans. Les caisses de l’Italie ont morflé à cause de la Covid-19. Alors si en plus CR7 se barre, les droits TV, commerciaux et le marketing de tout le championnat vont prendre un sacré coup dans la tronche. Tout repose sur ses épaules.

Parce qu’un come-back, c’est rarement une bonne idée

Tout le monde n’est pas Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry, Didier Drogba ou Steed Malbranque. Revenir dans le club quitté en légende pour marquer un peu plus son empreinte, ça ne marche pas toujours. En 2008, Andriy Shevchenko tentait un come-back à l’AC Milan où il avait remporté le Ballon d’Or et la Ligue des champions, entre autres. Un échec cuisant. Cinq ans après, Kakà essayait à son tour de revenir à Milan. Mais malgré le brassard de capitaine, il ne rayonnait plus autant. Ce risque, Ronaldo l’a compris, au vu de ses mots sur Instagram : « Mon histoire au Real Madrid a été écrite. Elle est dans le musée du Stade Bernabeu et reste dans l’esprit de tous les fans du club. » Risquer de tâcher la copie parfaite pour laquelle il s’est donné tant de mal, c’est niet. Au final, ce n’est pas plus mal.

