Watford est promu en Premier League, une saison seulement après sa relégation en Championship, grâce au but d’Ismaïla Sarr, qui a donné la victoire (1-0) aux Hornets face à Millwall, ce samedi.

La descente aux enfers n’aura duré qu’une saison, pour Watford. Une semaine après la montée de Norwich City, c’est au tour de Watford de valider son ticket pour la Premier League, grâce à Ismaïla Sarr. L’attaquant sénégalais a permis aux Hornets de réaliser leur promotion dans l’élite du football anglais, en inscrivant l’unique but de la victoire (1-0) lors de la réception de Millwall, ce samedi en match comptant pour la 44e journée de Championship.

S’exprimant sur son but, l’ancien Rennais dit avoir ‘’juste voulu prendre le penalty’’. ‘’Ce n’est pas la première fois que je joue au football et ce n’est pas la première fois que je prends un penalty. Donc, ce n’était pas difficile de marquer’’, a-t-il affirmé. L’international sénégalais a salué le travail effectué par toute l’équipe et la touche de leur nouveau coach, l’Espagnol Javier Muñoz dit ‘’Xisco’’, qui a rejoint Watford en janvier 2021. ‘’Je suis très heureux et tout le monde est heureux aussi, parce que nous avons tous fait un excellent travail. Des joueurs, en passant par l’entraineur jusqu’au staff. J’ai vraiment cru au nouveau style que Xisco a essayé de mettre en place’’.

Pour le technicien espagnol, il était important que tout le club soit tourné vers le même objectif. Par ailleurs, fait-il savoir, ‘’c’est d’abord parce que nous avons de très bons joueurs. J’ai la meilleure équipe du championnat et nous avons donné notre maximum dans tous les matchs’’, a soutenu Xisco.

Ismaïla Sarr n’a pas été seulement le héros d’un soir de la montée de Watford. L’ancien pensionnaire de l’Académie Génération Foot est l’un des grands artisans de la saison des Hornets. Il en est le meilleur buteur avec 13 réalisations et 4 passes décisives en 39 rencontres de Championship. Pourtant, le joueur de 23 ans avait la possibilité de quitter son actuel club, après sa relégation à la fin de la saison précédente. Le natif de Saint-Louis était annoncé dans le viseur de plusieurs écuries de la Premier League anglaise dont Liverpool, Manchester United et Arsenal.

L’ancien Messin a rejoint l’Angleterre la saison 2019-2020, en provenance du Stade Rennais. Il a été acheté à 30 millions d’euros (19,95 milliards de francs CFA), battant le record de la recrue la plus chère de l’histoire de Watford. Effaçant des tablettes les 18,5 millions de livres sterling (13,9 milliards de francs CFA) que les Hornets avaient payés pour André Gray en 2017.

Après des débuts difficiles, le jeune Sénégalais a pu retrouver ses marques avec sa nouvelle formation, en inscrivant 5 buts et délivré 4 passes décisives en 28 apparitions. Il avait d’ailleurs marqué les esprits lors de la 28e journée de Premier League face à Liverpool. Il a permis à Watford de mettre fin à l’invincibilité de Sadio Mané et des Reds, après 44 matches sans défaite, avec un doublé et une passe décisive pour le but du 3 à 0.

Les Hornets ont donc eu raison d’avoir bataillé ferme pour garder leur attaquant, acheté très cher. Ismaïla Sarr sera donc très attendu par les fans pour le retour de Watford en Premier League la saison prochaine.

LOUIS GEORGES DIATTA