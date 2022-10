Le championnat professionnel de Ligue 1, qui démarre le 15 octobre, sera diffusé à la télé, cette saison. Selon le trésorier général de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), les clubs sont prêts à entamer la saison.

La saison de football va reprendre ce week-end. La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) est de plain-pied dans les derniers réglages pour le démarrage. Elle a décidé de reconduire le même dispositif que l’année dernière qui lui a valu un bilan satisfaisant.

Mais cette fois, la ligue a fait un progrès. Il s’agit de la diffusion du championnat à la télé. ‘’La nouveauté, cette saison, c’est que nous serons accompagnés par une télé qui va diffuser nos matches. Le partenariat sera signé demain (aujourd’hui) pour une saison. Chaque journée, au moins un match sera retransmis sur le plan national. C’est un pas de plus, parce que le championnat national devrait être vu à la télé. Le paradoxe, c’est qu’on n’a pas toujours eu cette opportunité’’, a informé le trésorier de la LSFP hier, face à la presse.

A en croire le directeur exécutif, il s’agit de la 2STV. D’ailleurs, sur ce volet de la transmission des matchs, le sujet sur StarTimes a été abordé. Le contrat signé avec la multinationale chinoise des médias, en 2018, a connu un blocage à cause de la suspension de la commercialisation de ses décodeurs. Dernièrement, cette suspension a été levée et la société chinoise a même lancé ses activités. La question est de savoir où en sont les deux parties dans leur partenariat.

Selon Thiaré Sarr, ‘’StarTimes a diffusé nos matches pendant un an par le canal de la RTS et le contrat n’avait pas connu de début d’exécution’’. ‘’On leur a écrit pour leur dire que la contrainte est levée. Donc, on attend votre feedback pour, d’abord, nous payer la première année de diffusion, ensuite, pour savoir si vous continuez avec nous ou pas. La porte est loin d’être fermée’’, a indiqué le président du Port.

Avant de retenir la date du 15 octobre pour le démarrage du championnat, la LSFP a reporté à deux reprises cette échéance. Selon les explications d’Ousmane Thiaré Sarr, le premier report est dû à la fenêtre internationale de la Fifa. ‘’On a reporté parce que la première date, du 23-24 septembre, a coïncidé avec la fenêtre internationale Fifa. On était contraint de reporter. Et chaque fois qu’on reporte, il faut qu’on ait l’aval de la Fédération sénégalaise de football pour démarrer. On n’a que notre bonne volonté d’entamer le championnat, mais l’autorité qui autorise le démarrage, c’est la fédération. C’est elle qui donne, à travers une circulaire, la date de démarrage et de fin de la saison. Et on a le devoir d’être dans cette fourchette’’.

Quant à la seconde date du 1er octobre, elle n’a pas pu être respectée à cause d’un défaut d’engagement des clubs, a précisé le trésorier de la LSFP. ‘’On a choisi le 1er octobre. Malheureusement, à la date butoir des engagements, sur les 28 clubs, seulement quatre avaient déposé leur engagement, dont un qui avait le dossier incomplet. Donc, administrativement, si on ne reportait pas, on allait démarrer le championnat avec trois clubs. Donc, le second report était plus dû aux clubs qu’à la ligue’’. Le week-end suivant coïncidant avec le Gamou, la ligue a préféré reporter de deux semaines. ‘’Ainsi, personne n’aura d’excuse’’, a-t-il dit.

Pas de trêve durant le Mondial

Les 14 équipes de Ligue 1 vont donc se retrouver sur la ligne de départ pour un marathon de 28 journées pour la succession du Casa Sports.

Selon Thiaré Sarr, ‘’99,99 % des clubs sont fins prêts pour démarrer’’. Le championnat devrait s’enchainer jusqu’au mois de janvier. Malgré la Coupe du monde au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre) et la participation de l’équipe nationale du Sénégal, il ne devrait pas y avoir de trêve durant cette période. Les journées vont se poursuivre comme prévu. La direction exécutive, a indiqué M. Sarr, va travailler de façon à programmer les matches en dehors des dates prévues pour les rencontres des Lions et celles des équipes les plus populaires. ‘’Notre trêve va coïncider avec le Chan qui est la compétition qui concerne les joueurs de notre championnat’’, a expliqué Ousmane Thiaré Sarr.

LOUIS GEORGES DIATTA