Habib Bèye retrouve un banc en tant que coach. Ce 30 janvier, il est annoncé au Stade Rennais pour remplacer Jorge Sampaoli. Le technicien sénégalais de 47 ans va enfin réaliser son rêve d’entraîner en Ligue 1 française.

Depuis le 18 mai dernier, Habib Bèye ne s’était plus assis sur un banc d’un club de football. Après plusieurs rumeurs, approches et sollicitations, l’ancien international sénégalais se rapproche de plus en plus d’un retour en tant qu’entraîneur.

Selon le site sportif sénégalais Taggat, l’ancien coach du Red Star est arrivé en Bretagne pour signer un contrat de six mois plus un an en option avec le Stade Rennais. Le technicien sénégalais de 47 ans va succéder au technicien argentin Jorge Sampaoli, dont le départ n’est pas encore officialisé par Rennes.

Selon radio RMC, le technicien argentin négocie la rupture à l'amiable de son engagement.

Une première expérience en Ligue 1 française pour celui qui n’a connu que le National, malgré un titre de champion à la clé.

En effet, l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille a officié sur le banc du Red Star FC (actuel 14e de Ligue 2) pendant trois saisons. Il a réussi à mener l’équipe parisienne en Ligue 2 la saison dernière.

Si beaucoup d’observateurs se montrent dubitatifs quant à sa capacité à gérer un club de l’élite avec une seule expérience dans le football amateur, d’autres sont impatients de voir si son statut de consultant majeur dans le paysage médiatique français et son expérience en tant que n°1 au Red Star pourraient faire de lui un bon pari pour le Stade Rennais.

Étape après étape

Le technicien sénégalais possède une bonne cote en France. Bien qu’il n’ait eu que le Red Star FC (National) comme équipe dirigée dans sa jeune carrière, Habib Bèye est reconnu dans le paysage footballistique français grâce à ses analyses sur les plateaux de télévision. Sans se limiter à ses idées et ses commentaires qui font de lui un consultant respecté, Habib a accepté de se former et de ne pas brûler les étapes, afin d’être légitime et d’embrasser la carrière d’entraîneur. Après avoir été choisi pour intégrer le staff du Red Star en mai 2021, l’ancien international sénégalais a été admis pour entamer l’obtention de son Brevet d’entraîneur professionnel de football de la Fédération française de football. Il réussit à franchir cette étape un an après (mai 2022). Il avait d’ailleurs été promu numéro un en septembre 2021. Lors de sa première saison, le club a terminé à la 11e place. Un exploit, puisqu’il réussit à maintenir le club après un début de saison compliqué. L’exercice 2022-2023 a été beaucoup plus abouti. Habib met en place un groupe à son image et permet au Red Star FC de se mêler à la course pour la montée. Le club termine à deux points des deux promus. Mais le travail abattu par Habib Bèye et le style de jeu prôné par le technicien et son équipe ont été remarqués par tous les observateurs.

Meilleure défense du championnat avec 30 buts encaissés en 34 rencontres, Habib Bèye a imposé sa marque. Plusieurs clubs commencent à le suivre. Le Stade Brestois et l’Olympique Lyonnais se sont même renseignés à son sujet pour s’attirer ses services en cours de saison. Le club rhodanien avait même entamé des discussions qui n’ont finalement pas abouti. Habib Bèye avait décidé d’aller jusqu’au terme de son contrat. Son adjoint, Pierre Sage, va finalement rejoindre Lyon. Ces sollicitations de la part de clubs de l’élite après seulement une saison et demie en tant qu’entraîneur sont flatteuses et vont pousser le finaliste de la Can-2002 avec le Sénégal à réaliser encore plus avec le Red Star. La saison d’après va être celle de la consécration et de l’aboutissement. Pour la dernière année de son contrat, Habib va marcher sur le National. Il décroche la montée en Ligue 2, après quatre saisons. Il remporte aussi le championnat avec six points d’avance sur le deuxième. Durant la saison, les Audoniens ont produit un jeu alléchant porté vers l’avant tout en gardant une certaine solidité (deuxième meilleure attaque et deuxième meilleure défense). Le sacre porte la marque de Bèye. En trois saisons, le technicien de 47 ans fait passer le club du milieu de tableau de National au titre de champion. Il est plébiscité meilleur entraîneur du championnat par la Fédération française de football.

Estimant avoir atteint tous ses objectifs, Habib décide de ne pas prolonger avec le Red Star. Il quitte le club en attente d’autres projets.

Une légitimité à arracher

Le club annonce en juin dernier le départ d’Habib Bèye. Les mois qui ont suivi, il est annoncé dans les petits papiers de plusieurs clubs de Ligue 1. Le RC Lens, Le Havre, l’OGC Nice, etc. Des rumeurs, toutes aussi peu fondées les unes que les autres. Pour chacune de ces équipes, l’ancien joueur de Strasbourg n’était juste qu’un choix parmi une dizaine d’autres. Jusqu’au début de la saison 2024-2025, Habib reste sans club. Pour la première fois depuis la saison 2021-2022, il entame une campagne sans être sur le banc d’un club. Mais ceci ne semble pas le perturber. Habib reste concentré sur ses objectifs : coacher en Ligue 1. Il est même sollicité pour prendre les rênes de l’équipe nationale du Sénégal en novembre 2024, après le départ de son ancien coéquipier Aliou Cissé. Malgré le désir des Sénégalais, Habib n’est pas approché par la fédération. Toujours pas de rebond pour lui. Quelques semaines après ces rumeurs, l’entraîneur sénégalais est encore sur la short-list d’un club de Ligue 1.

Après s’être séparé de Julien Stéphan, le club breton avait coché le nom son pour remplacer le technicien français. Mais c’est Jorge Sampaoli qui sera appelé. Le FC Nantes va aussi s’approcher de l’ancien latéral des Lions, mais cette piste n’aboutit pas, puisque le président du club Waldemar Kita voulait imposer un staff à Habib. Finalement, après seulement dix matches à la tête du Stade Rennais, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille est remercié pour insuffisance de résultats. Habib Bèye est à nouveau sollicité pour prendre les rênes du club breton.

L’entraîneur sénégalais arrive avec deux entraîneurs adjoints.

Prêt à décoller

Adepte d’un jeu tourné vers l’avant, Habib Bèye évolue assez souvent en 3-4-2-1 avec une base défensive solide. Son équipe opte aussi pour la possession de balle. Ses qualités de consultant lui ont permis d’apprendre très vite le rôle de coach. Ambitieux et patient, Habib a affirmé qu’il ne va pas brûler les étapes et qu’il va continuer à apprendre. Ce premier gros challenge sur le banc du Stade Rennais sera un moyen de confirmer tout le bien que les amateurs pensent de lui. Même si ce n’est que le niveau National, les 107 matches dirigés avec le Red Star lui donnent énormément de crédit. Habib Bèye devient d’ailleurs le premier entraîneur sénégalais à coacher une équipe de Ligue 1 française.

MAMADOU KANE