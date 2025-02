Forêt de Mbao

Des agents des eaux et forêts du secteur de Pikine ont appréhendé six individus en possession de 39 cornets de chanvre indien, dans la forêt classée de Mbao, a appris l’APS, lundi, auprès du capitaine Antoine Thiao, responsable dudit secteur. ‘’Ces six individus ont été interpellés lors d’une grande opération de patrouille dénommée ‘Delta’’’, a précisé M. Thiao, par ailleurs responsable des opérations du Plan d’aménagement de la forêt classée de Mbao.

Il a expliqué que cette opération entre dans le cadre de la lutte contre la présence de malfrats dans la forêt classée de Mbao. Outre de la drogue, ils avaient par-devers eux trois coupe-coupe, une paire de ciseaux, une hache, sept téléphones portables, deux parfums et un produit cosmétique, a signalé le capitaine Thiao. Le chef du secteur des eaux et forêts de Pikine a indiqué que les individus interpellés ont été tous mis à la disposition du commissariat de Zac Mbao, dans la commune de Mbao, sous la supervision du procureur du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.