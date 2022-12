La cérémonie de sortie de la 13ème promotion des élèves-grades et de la 53ème promotion des élèves-gendarmes a eu lieu, hier. 1135 gendarmes stagiaires dont 989 élèves-gendarmes et 146 élèves-gradés intègrent la maréchaussée.

Le ministre des Forces armées a présidé, hier, la ceremonie de sortie de la 13ème promotion des élèves-gradés et de la 53ème promotion des élèves-gendarmes de la caserne Général Waly Ffaye, abritant la prestigieuse école des sous-officiers de la gendarmerie nationale (ESOGN), de Fatick.

Cette cérémonie, qui marque un temps fort dans la vie de la gendarmerie nationale, selon le ministre, met en exergue l’importance cruciale que le chef suprême des Armées accorde à la formation des militaires et au culte de l’excellence dans leurs centres de formation militaire à l’horizon 2025. Elle est aussi, selon Me Sidiki Kaba, une grande fête de la famille militaire s’inscrivant en droite ligne des traditions miliaires qui veulent que les événements majeurs soient distingués de la plus grande solennité, afin que soient réaffirmées les grandes valeurs et principes qui fondent la réputation de la gendarmerie nationale.

C’est aussi rassurant pour la nation, à ses yeux, de compter, depuis hier, 989 élèves-gendarmes et 146 élèves-gradés très motivés, physiquement et moralement aptes à évoluer dans un environnement de paix ou de crise, rassemblés dans ce magnifique carré d’armes et sur le point de s’engager pour la défense et la protection des valeurs qui constituent le ciment de sa cohésion. ‘’La vision prospective du président de la République, passe par la réorganisation et la refondation de notre instrument de défense. Ceci se traduit par la montée en puissance des effectifs, la création de nouvelles composantes et l’acquisition de moyens logistiques permettant à notre pays de disposer des forces très professionnelles, capables de s’adapter à la fluctuation de la menace sécuritaire’’.

‘’Aujourd’hui, poursuit le ministre, la question de la sécurité est devenue une préoccupation majeure dans l’agenda politique national, sous régional et international. Si la criminalité transnationale organisée et le terrorisme continuent d’écumer la bande sahélo-saharienne, en remettant en cause l’existence des Etats, la délinquance urbaine et la violence sont indubitablement de nos jours les menaces intra-étatiques qui sapent les fondements de la démocratie, remettent en cause la cohésion sociale, tout en portant gravement atteinte à l’intégrité des personnes et de leurs biens. Il revient dès lors aux forces de sécurité et de défense en général et à la gendarmerie en particulier de prendre en compte ces défis, ce qui a jusqu’ici prévalu dans sa posture’’.

En effet, fidèle à sa devise ‘’s’instruire pour mieux servir’’, l’École des sous-officiers de Fatick offre aux stagiaires une formation professionnelle, morale et physique de qualité les rendant aptes à servir honorablement dans un environnement pluridisciplinaire et complexe. ‘’Pour les stagiaires, faites-vous le serment d’incarner toutes les hautes valeurs qui s’attachent à la carrière que vous avez choisie. En d’autres termes, cela signifie que vous devez adhérer en permanence aux valeurs éthiques et déontologiques qui sous-tendent le métier de gendarme.

Dans un contexte où le besoin en sécurité devient sans cesse important, en tant qu'acteurs de la sécurité, il vous faut donc faire preuve de courage, d’imagination et d’esprit d’anticipation pour être, en permanence, à même d’adapter votre posture aux exigences des nouvelles réalités du contexte sécuritaire national et international. La vitalité démocratique de notre pays exige des forces de défense et de sécurité, d’être à la fois des remparts de l’ordre républicain et des garants des libertés fondamentales des citoyens. Gardez-vous de tout comportement déviant et conformez-vous aux règles de discipline générale qui sont le socle cette de la Gendarmerie nationale’’, a lancé aux sortants le ministre.

CHEIKH THIAM