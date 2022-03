La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a tenu, hier, une journée de partage sur les nouvelles modifications des lois du jeu, pour permettre aux différents acteurs de comprendre les décisions des arbitres et éviter certaines scènes de violence dans les stades.

Il ne se passe pas une journée sans que les décisions des arbitres ne fassent pas l’objet de contestations, parfois viriles dans les terrains de football. Certaines aboutissent même à des scènes de violence. Ces situations déplorables dans les stades, de l’avis du président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), ‘’sont dues à la non-maitrise des lois du jeu, mais aussi à la passion’’.

C’est la raison pour laquelle la LSFP a tenu, hier, une session de partage sur les règles du jeu, pour ‘’lutter contre la violence’’. Cette cession de formation est initiée à l’endroit des administratifs, des techniciens et des capitaines des clubs engagés dans le championnat professionnel, selon Djibril Wade.

Chargé de la formation et des projets sportifs à la LSFP, Papa Djibril Diop estime qu’il est important de mettre tous les acteurs au même niveau d’information, car le football évolue très vite. ‘’Surtout ces dernières années, il y a eu beaucoup de modifications. Même dans le contexte de la Covid-19, beaucoup de choses ont changé. Il est bon qu’on soit dans une situation de pouvoir partager ces nouveautés. D’autant plus que, très souvent, ces questions reviennent et sont sources de violence et de mauvaise interprétation dans nos stades’’, a-t-il indiqué.

La session de formation est animée par l’instructeur technique de la Commission centrale des arbitres (CCA) du Sénégal, Ibrahima Birima Niang. Il a déclaré que ‘’la plupart des complications’’ rencontrées par les hommes en noir sont dues à la ‘’méconnaissance’’ des lois du jeu. Pour remédier à cela, le secrétaire général de la CCA a soutenu que la meilleure conduite à tenir est de ‘’vulgariser’’ ces lois. ‘’Plus on communique sur les lois, moins il y aura de problèmes. Si les décisions que l’arbitre prend sont comprises par les entraineurs et les capitaines, il y aura moins de contestations’’. Cela, en plus, a-t-il fait savoir, ‘’facilitera aussi le travail aux entraineurs qui seront plus concentrés sur leur équipe et le jeu’’.

Pour permettre à tous les acteurs d’être bien imprégnés des règles qui encadrent le jeu, l’instructeur de la Commission des arbitres a axé son intervention sur deux points : ‘’La genèse des modifications depuis 2019 jusqu’à 2022 et les directives données aux arbitres en début de saison.’’

Il a aussi encouragé les différents acteurs du ballon rond sénégalais à installer un dialogue permanent avec le corps arbitral sénégalais dirigé par Malang Diédhiou. ‘’Le président du CCA est ouvert à toutes les équipes aussi bien du football professionnel que celui amateur. Tous ceux qui veulent avoir à leur disposition un instructeur pour partager sur les lois du jeu peuvent en faire la demande’’.

Cette session de formation marque le début d’une série de journées de formation dédiées aux acteurs par la nouvelle équipe dirigeante du football professionnel.

Ainsi, Djibril Wade a annoncé la tenue, prochainement, d’un séminaire sur les lois du jeu réunissant les supporters des 28 clubs concernés par le championnat professionnel.

LOUIS GEORGES DIATTA