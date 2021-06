Pour favoriser les partenariats et l’innovation entre l’Afrique et l’Europe, Africa-Innovation a procédé, hier, à la clôture de la deuxième édition du forum de Dakar, au musée des Civilisations noires. Pendant trois jours, des invités ont échangé autour du thème ‘’Vivre en ville en 2030’’. Présidé par le fondateur d’Africa-Innovation, Youssou Ndour, en présence de l’ambassadeur de la Belgique au Sénégal, M. Hubert Roisin, l’évènement a permis de débattre de divers sous-thèmes concernant des secteurs d’activité variés.

Cela devrait permettre de contribuer à ‘’l’émergence d’une société plus prospère, plus juste, plus durable, plus résiliente, capable de relever les défis qui sont devant nous’’, afin d’améliorer les partenariats et l’innovation entre l’Afrique et l’Europe. C’est grâce à ces genres de forum qu’on parviendra, selon l’ambassadeur, ‘’à relever les défis auxquels sont confrontées les villes’’.

Il estime que la Belgique ‘’est sincère dans la volonté d’aider le Sénégal à relever le défi de la crise économique due à la pandémie’’. Selon l’initiateur Youssou Ndour, les différents points élaborés par les panélistes peuvent participer à ‘’l’amélioration des villes d’ici 2030’’. Il a remercié, par ailleurs, l’ambassadeur de la Belgique d’avoir porté le projet dans l’Union européenne ainsi que les autres pays d’Europe.