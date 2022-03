Le Forum sport business, initié par Atlantic Concil et l’Agence sénégalaise de promotion du tourisme (ASPT), s’est tenu, hier, au musée des Civilisations noires Iba Der Thiam, qui a servi de cadre de réflexion sur les voies et moyens de faire du sport une véritable industrie en Afrique porteuse de croissance et d’emploi.

Le sport est devenu un vecteur de développement économique reconnu. L’industrie sportive s’est développée dans le reste du monde, mais l’Afrique traine encore les pieds. C’est pour trouver les moyens de booster le progrès du continent dans ce domaine qu’un forum sur le sport business a été organisé, hier, au musée des Civilisations noires Iba Der Thiam par Atlantic Concil, dirigé par l’ancienne ministre française Rama Yade, en partenariat avec l’Agence sénégalaise de promotion du tourisme (ASPT). Ce panel, espère le ministre des Sports, aboutira à des solutions pour faire du ‘’du sport une vraie industrie au service de la croissance et de la création d’emplois’’ sur le continent. ‘’Le sport s’est révélé un outil économique. Il est à la fois créateur de richesse, de santé, de bien-être, d’éducation, d’inclusion sociale et d’autonomisation des jeunes et des femmes. Le sport constitue, à cet égard, pour nos pays, une opportunité d’élargissement de leur base productive et de divertissement des ressources de croissance’’, a déclaré Matar Ba, en présence du Premier ministre de la Barbade, Concil Mia Mottley.

Cet événement vient à son heure, au lendemain du sacre des Lions à la Coupe d’Afrique des nations 2021 au Cameroun et de l’inauguration du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Selon le président-directeur général de l’Agence sénégalaise de promotion du tourisme, le sport est un levier important pour la promotion du ‘’tourisme d’affaire et événementiel’’. ‘’Nous avons accepté de tenir cet événement pour dire à toute la planète que le Sénégal est un pays de paix, stable, une démocratie solidement ancrée, une société ouverte, capable d’accueillir les grands événements du monde dans le domaine du sport, mais également de la culture, du spectacle en tout genre’’, a fait savoir Pape Makhawa Diouf.

Selon le PDG de l’ASPT, Dakar se positionne comme ‘’un hub attractif pour les événements sportifs’’ à travers ‘’une plateforme aéroportuaire forte, un pavillon national, un patrimoine et une infrastructure hôtelière qui se développe et s’améliore chaque jour et, depuis quelque temps, les grandes infrastructures, les plus belles, les plus ambitieuses du continent, Dakar Arena et le stade Abdoulaye Wade’’.

L’industrie du sport pourrait permettre aux pays africains ‘’d’élargir leur base productive et de diversifier leurs ressources de croissance’’. C’est pour cette raison que le ministre des Sports a insisté sur le fait que ‘’nos pays doivent développer une véritable industrie du sport par la mise en place d’infrastructures modernes, le développement de la formation, un cadre juridique pouvant favoriser l’éclosion d’un écosystème dans tous les segments du sport’’. Matar Ba a aussi invité ‘’le secteur privé national et international à s’intéresser davantage à ce secteur, mais également à s’impliquer dans son financement’’.

‘’Dans un pays comme le nôtre où 76 % de la population a moins de 35 ans, a-t-il soutenu, le sport doit jouer un rôle important pour l’accès des jeunes aux opportunités économiques et à l’emploi’’.

LOUIS GEORGES DIATTA