Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a pris les dispositions nécessaires pour ‘’réhabiliter certains locaux’’ du centre de santé de Foundiougne en état de délabrement et ‘’en construire de nouveaux’’, a annoncé mardi le directeur général de la Santé publique, Dr Barnabé Gningue. ‘’Nous sommes venus ici sur instruction du ministre de la Santé suite à différents rapports techniques sur l’état physique des infrastructures du centre de santé de Foundiougne’’, a indiqué le Dr Barnabé Gningue, directeur général de la Santé publique au ministère de la Santé et de l’Action sociale, après une visite des locaux dudit centre de santé.

Monsieur Gningue dirige une mission de synthèse du processus et du diagnostic physique du centre de santé de Foundiougne. Les services du ministère de la Santé ont rencontré les parties prenantes qui ont réalisé le processus d’analyse de l’état physique de l’infrastructure sanitaire, a signalé le Dr Gningue. ‘’Au final, le ministère a pris la décision d’engager les autres services compétents pour les étapes qui vont suivre. Il s’agira de réhabiliter certains locaux du centre de santé et d’en construire de nouveaux’’, a-t-il dit. Le démarrage des travaux est prévu avant la fin du mois de décembre 2023. I

l précise que l’évacuation et l’aménagement des services impactés sont en cours. Selon lui, les engagements du ministère de la Santé vont porter sur un même projet, tout en prenant en compte l’urgence signalée par la Commission auxiliaire de protection civile. ‘’Toutes les dispositions sont prises pour que les locaux soient libérés à temps. Le personnel va aménager dans des locaux annexes pour la continuation des services et prestations’’, a expliqué le directeur de la Santé publique. Selon lui, il est impératif d’exécuter les travaux pour préserver la sécurité du personnel et des malades.