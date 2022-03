L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar accueille la troisième conférence internationale sur la Francophonie économique, du 16 au 18 mars prochain. L’évènement est placé sous les signes du partage d’expériences, du réseautage et de la mobilisation des connaissances sur les enjeux et défis socioéconomiques, politiques et environnementaux. En effet, ‘’vers une économie résiliente, verte et inclusive’’, c’est le thème qui a été retenu pour cette conférence qui est placée sous le haut patronage du président de la République, Macky Sall.

Considérant le succès des deux premières éditions (Dakar en 2019 et Rabat en 2020), les organisateurs s’attendent à accueillir cette année environ 300 panélistes et conférenciers d’au moins 20 pays, selon un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’. Le programme de la conférence de Dakar comprend des tables-rondes, des ateliers de formation, des communications libres, un Salon international entreprenariat-recherche-innovation (SIERI), et des activités ‘’spéciales’’- dont le lancement d’une nouvelle revue francophone et d’un rapport de l’OFE. Ces activités traiteront des sujets en lien avec le thème central de la conférence. Il est important de retenir que la conférence est organisée par l’Observatoire de la Francophonie économique de l’Université de Montréal (OFE). Elle se tient tous les ans dans une grande université de l’espace francophone.