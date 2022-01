TROIS QUESTIONS A ABDOULAYE DAOUDA DIALLO, MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET

‘’Nous projetons 30 milliards pour toute la période à subventionner’’

Il a beaucoup été question du coût. Que répondez-vous à ceux qui pensent que le coût est excessif ?

Il n’y a aucun doute que le montant est de 780 milliards, y compris les impenses. C’est très clair à ce niveau. Maintenant, tout est question de période. Rappelez-vous, quand on construisait l’autoroute à péage, je dois d’ailleurs préciser que c’était avec le Président Macky Sall qui était à l’époque Premier ministre. Qu’est-ce qu’on n’avait pas dit ? Beaucoup pensaient que ce n’était pas nécessaire, parce qu’on arrivait à circuler. Mais si ce projet n’existait pas, on ne circulerait pas à Dakar.

C’est la même chose avec le TER. Regardez juste le niveau de remplissage, alors qu’il n’a même pas fait trois ans. C’est une nécessité. En plus de permettre de diminuer les embouteillages, c’est des impacts énormes sur nos populations et notre économie. Il y a des investissements pour lesquels, le prix importe peu. Il faut surtout louer cette vision du président de la République. D’ici, quelques années, personne ne va en débattre.

Le Président a parlé d’une forte subvention. Peut-on savoir combien l’Etat à casquer pour rendre accessible le TER ?

Pour le moment, nous avons une projection de l’ordre d’une trentaine de milliards FCFA pour toute la période à subventionner (5 ans NDLR). On va apprécier au fur et à mesure, pour voir les efforts que l’Etat devrait faire. Quand on lançait l’autoroute à péage, les prix devaient aller jusqu’à 6000 francs. Il a fallu des mesures fortes pour limiter le prix à 3000 francs. Aujourd’hui, nous avons pris le pari de subventionner et participer à la ‘’supportabilité’’ du coût. C’est une mesure sociale que l’Etat compte maintenir. Mais cette subvention sera calculée en fonction de l’affluence et des autres charges. On va ajuster chaque année.

Pourquoi la Seter et quelle est la durée du contrat ?

Nous avons un contrat d’exploitation pour 5 ans. A terme, on va apprécier. Si on peut voler de nos propres ailes, on va aviser. Si on a toujours besoin d’un partenaire technique, on va apprécier. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’on ne peut être dans l’à-peu-près aujourd’hui. Il faut y aller de manière sûre.