De l’euphorie à l’implosion, il n’aura fallu qu’une campagne d’investiture à la coalition Yewwi Askan Wi. Sortie des élections locales de janvier dernier avec un très belle percée dans les plus grandes circonscriptions électorales du pays, la coalition leader de l’opposition vit désormais un choc des ambitions. Depuis l’annonce des listes devant concourir pour les élections législatives du 31 juillet 2022, rien ne va plus avec les leaders politiques mal positionnés. Au banc des accusés, les deux grands leaders de la formation Ousmane Sonko et Khalifa Ababacar Sall. Mais, surtout le dernier nommé, identifié comme celui qui a confectionné la liste nationale de la coalition où l’on retrouve les principaux leaders politiques.

Hier, lors d’un point de presse, des candidats frustrés ont dénoncé une préférence des éléments des supposés grands partis de la coalition dans la confection des listes (voir ailleurs). Pour Aïda Niang, représentante de Bess du Niak, ‘’le principe fondamental de dire que la prochaine législature sera de qualité a été trahi en préférant des partis à d’autres’’. Un avis partagé par Cheikh Bamba Dièye selon qui Khalifa Sall, président de la conférence des leaders de YAW, a sapé la charte fondamentale de leur coalition.

Car, l’entente entre les opposants était claire. Le leader de la FSDBJ, annoncé à la 21ème position, la révèle même : ‘’On avait retenu à la conférence des leaders que tout le monde était candidat. Puisque, nous sommes tous candidats, personne ne pouvait faire sa propre investiture. C’est pourquoi, on avait décidé que Khalifa Sall, puisque lui n’est pas candidat, fasse les investitures. (…) La vérité est que Khalifa Sall, obnubilé par des calculs politiques, parce que, nous irons aux élections présidentielles en 2024, désire ardemment s’accaparer de notre appareil pour installer son parti et ses alliés. Il a pris la liste au niveau national en agençant que des éléments du Pur, Taxawu et Pastef sur les premières positions et mettre les leaders que nous sommes en dernière position. On a des informations que la même chose s’est produite dans les départements.’’

Moussa Taye : ‘’Sur les 20 premières positions de la liste nationale, seul trois éléments appartiennent à Taxawu Dakar’’

Des informations que Moussa Taye, plus tard dans la journée, a remises en cause. Membre de l’équipe de Taxawu Dakar, formation politique de Khalifa Sall, il confirme le rôle confié au Socialiste. Mais dément tout favoritisme et partisannerie en faveur du parti de l’ex maire de Dakar. ‘’Sur les 20 premières positions de la liste nationale, seuls trois éléments appartiennent à Taxawu Dakar et pas les mieux placés. Il s’agit du 4ème, du 9ème et du 19ème. On ne peut pas accuser Khalifa Sall de faire du favoritisme pour ses poulains en voyant cela’’ explique celui qui est justement annoncé 19ème sur la liste nationale.

Le socialiste invite surtout les leaders à assumer leurs rangs dans la coalition. Selon lui, les vrais leaders ne devraient pas être investis sur la liste nationale : ‘’Dans une grande coalition, les chefs de parti doivent avoir le courage de s’investir sur les listes départementales et asseoir leurs bases. Les vrais gagnants ne se cachent pas derrière une liste nationale’’.

Dans cette histoire, c’est la parole des uns contre celle des autres. A chacun sa vision des choses. Ce qui est somme toute normal, car chaque choix entraîne des éliminations et des frustrations par ricochet. Mais, pour le député Moustapha Guirassy, il y a un manque de transparence, puisque ‘’nous ne savons toujours pas comment les listes ont été confectionnées''.

S’il y a une chose que l’ancien maire de Kédougou dit avoir constaté, c’est ‘’un effritement des valeurs de YAW. Les valeurs les plus essentielles pour nous fondateurs ou initiateurs de cette coalition sont notamment la question de l’éthique et de la justice. Lorsqu’on met en avant une question partisane, de militantisme, parfois même des questions ‘’éthnicistes’’, régionalistes, c’est tout simplement regrettable’’. L’ancien ministre serait placé à la 17ème position sur la liste nationale.

LAMINE DIOUF