Dans le cadre de la promotion de ses activités sportives, la gendarmerie nationale a organisé une randonnée pédestre le samedi 18 janvier 2025, au niveau de l'esplanade du quartier Samba Diéry Diallo de Colobane. Cette activité, de grande envergure, selon une note de la Division de la communication de la gendarmerie nationale, a été un moment de communion entre frères d'armes et familles.

Elle a été placée sous la direction du général de division Martin Faye, le haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, et a vu la participation de tout le personnel de gendarmerie de la garnison de Dakar non retenu par le service. Ladite activité a été rehaussée par la participation de Monsieur le Général (2S) Birame Diop, le ministre des Forces armées, des officiers généraux des autres forces de défense et de sécurité, des familles et de la Fédération sénégalaise des randonnées pédestres