Le consortium Récolte, composé des organisations Legs Africa, le Débat numérique national de la jeunesse et Jeader, a initié, ce jeudi, le premier Forum de la gouvernance des collectivités territoriales avec comme thème ‘’Le numérique au service de la redevabilité et la participation citoyenne’’.

Renforcer la culture démocratique et la liberté d'expression, favoriser la gouvernance réactive et transparente et accentuer la participation à l'espace public et au discours public : c'est le triple objectif ambitieux que s'est fixé le consortium Récolte qui regroupe les organisations Legs Africa, le Débat numérique national de la jeunesse et Jeader. S'adressant à l'assistance, Cheikh Moubarak Wade, Président de Jeader, est revenu sur les visées de cette initiative. "Le but général de ce projet est de mettre en place une plateforme numérique dénommée Civic Tech. Cette dernière va permettre, d'une part, au citoyen d'exercer son rôle de contrôle et de soumettre des contributions dans une démarche participative et, d'autre part, aux collectivités territoriales de prendre des décisions en réponse à ces contributions sur la base de données fiables", a déclaré le porte-parole du consortium Récolte.

Selon Cheikh Moubarak Wade, ce projet cherche également à rendre les collectivités territoriales plus "performantes" et atteindre, par la même occasion, les populations juvéniles qui se caractérisent par leur forte utilisation du numérique. "Le monde a évolué, nous devons être à la page, nous adapter. Nous avons une population très jeune et cette plateforme leur parle forcément plus que le modèle classique que nous connaissons aujourd'hui, sans oublier que le but ultime est d'inclure vraiment tout le monde : les jeunes, les femmes et les adultes", ajoute le président de Jeader.

À en croire Thierno Souleymane Diop Niang, Coordonnateur du projet Récolte, l'objectif sur le long terme serait d'apporter ce modèle de gouvernance, gage aussi d'une "démocratie bien portante", à toutes les collectivités territoriales. "Nous avons commencé avec la commune de Yoff et le Conseil départemental de Tivaouane. Mais ce n'est là qu'une phase test, la visée étant l'émaillage de tout le territoire national. Au-delà de nos cibles de prédilection, nous escomptons que ce genre d'initiative soit vulgarisé au sein même de l'Administration, car il y a vraiment de la place pour parvenir à alléger certaines procédures avec le numérique", a plaidé M. Niang.

"Par ailleurs, poursuit-il, le Forum de la gouvernance des collectivités territoriales se veut un espace inclusif de dialogue et de partage de bonnes expériences en matière d'utilisation du numérique pour la promotion de la gouvernance, la mobilisation des ressources locales et la participation citoyenne". Il déclare que c’est une initiative salutaire qui entre en droite ligne avec ce qu’ils veulent faire avec le ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires.

‘’Avec l'appui de l'Union européenne, notamment, nous avons un gigantesque projet de dématérialiser l'état civil sénégalais dans son ensemble. Ainsi, dans un avenir pas lointain, l'obtention des extraits de naissance, des certificats de mariage et de décès, entre autres documents, deviendra une procédure entièrement digitalisée".

Avec cette déclaration, Momar Guèye, Conseiller technique n°2 au ministère des Collectivités territoriales, se réjouit que leur tendance à la numérisation coïncide avec celle du consortium Récolte.

Mamadou Diop stagiaire