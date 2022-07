Le nouveau gouverneur de la région de Kaolack, Ousmane Kane, a été installé dans ses nouvelles fonctions hier, en remplacement de M. Alioune Badara Mbengue. Il compte œuvrer pour une administration proche et accessible.

Le gouverneur sortant de la région de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, a passé le témoin, hier, à Ousmane Kane. Administrateur civil principal, titulaire d’une Maîtrise en géographie, option aménagement du territoire, d’un DEA en géographie, option urbanisme, et d’un diplôme en industrialisation et lutte contre la pauvreté, avant d’intégrer l’Ecole nationale d’Administration, Ousmane Kane a été installé dans ses nouvelles fonctions par le ministre de l’Intérieur Antoine Diome. Le nouveau gouverneur souligne que c’est un privilège exigeant de servir l’État, de représenter le gouvernement dans une région aussi importante et stratégique que Kaolack.

D’ores et déjà, il assure qu’il sera à la rencontre des forces vives de la région qui œuvrent dans les divers domaines tels que la religion, l’économie, la culture et l’action sociale. ‘’Je mettrai en avant, en toute circonstance, ce qui nous rassemble, c’est-à-dire l’attachement aux valeurs de la République, le souci constant et l’intérêt général et l’amour de la patrie’’, a-t-il déclaré devant l’assistance. ‘’Cette mission qui m’est désormais confiée par l’État, je l’exercerai en m’efforçant de donner le meilleur de moi et en mobilisant toutes mes énergies et capacités. Je l’exercerai dans le respect strict, républicain qui repose sur l’autorité, l’objectivité et l’impartialité de l’État, ainsi que sur le respect de la loi’’, a promis Ousmane Kane.

Selon lui, sans respect des règles, il n’y a ni liberté ni égalité pour les concitoyens.

Ainsi, il souhaite, dans l’exercice de ses attributions, être un facilitateur ayant pour objectif d’aider les acteurs publics et privés à aller de l’avant, dans le sens de l’intérêt général, en lien étroit avec les élus territoriaux dont il souhaite l’engagement au service des concitoyens. Sa méthode, dit-il, sera celle du dialogue attaché à la proximité et dans l’action de l’État, gage de sa crédibilité. ‘’Je suis accoutumé, en travaillant, d’avoir des relations simples, directes, franches avec mes interlocuteurs. Pour ce faire, il s’agira pour nous d’assoir une administration proche et accessible qui répondra à l’attente des Kaolackoises et Kaolackois. En effet, je demeure convaincu qu’une institution de la République ne peut fonctionner dans l’isolement et n’a de sens que dans ses relations avec la société’’, soutient-il.

Pour remplir sa mission, il compte s’appuyer sur ses collaborateurs de la gouvernance, sur l’équipe des préfets et sous-préfets, ainsi que sur l’ensemble des chefs de service de l’État. ‘’Je m’efforcerai, avec le concours de tous, dans un esprit de collaboration, de promouvoir un État soucieux d’assumer ses responsabilités, mobilisé sur la mise en œuvre des grandes politiques publiques et attentives aux questions de développement’’, souligne-t-il.

Selon lui, l’action est toujours collective. Il ne suffit pas de donner une impression, encore faudrait-il que la démarche soit partagée et la mise en œuvre assurée par tous les acteurs concernés.

Défis sécuritaires

Prenant la parole, le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome a soutenu que des défis de la sécurité, qui occupe une place importante au regard de la position de carrefour de la ville, l’interpellent. ‘’En concertation avec les différentes collectivités territoriales, nous allons essayer de développer des synergies propres à chaque localité pour y apporter des solutions appropriées’’, dit-il. Il invite, dans ce sens, à impliquer les familles religieuses.

Ensuite, il a eu un mot pour le gouverneur Alioune Badara Mbengue qui, depuis sa nomination en 2019 à la tête de cette région, s’est illustré par sa compétence dans le management et son sens élevé des responsabilités. Il n’a pas manqué de revenir sur son efficacité dans la mise en œuvre des politiques publiques démontrée par les nombreux résultats obtenus dans plusieurs domaines. En trois ans, dit-il, un nouvel élan a été donné à cette région.

AIDA DIENE