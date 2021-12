Nous, membres du Think-Tank - Groupe de Prospective pour le Développement de l’AFRIQUE - GPDA, nous nous félicitons de cette belle initiative de reconnaissance et d’hommages rendus à notre regretté Frère et Ami, Maître Alioune Badara Cissé (ABC).

Né le 7 février 1958, à Saint-Louis, et rappelé à ALLAH (swt), le 28 août 2021, à Dakar, Alioune Badara que nous appelions affectueusement ABC, est parti trop jeune, à notre goût, sur la pointe des pieds. Trop jeune, parce qu’encore, à 63 ans, alerte et bien vivace dans son corps, dans son esprit, dans l’entrain de son affabilité, dans son commerce avec autrui, dans sa vie de tous les jours.

ABC était un des nôtres, à l’ancienne Cellule Initiatives et Stratégies du PDS, au GPDA… Malgré ses hautes et prenantes fonctions, il n’a jamais cessé d’être présent parmi nous, durant nos activités, dans nos foyers respectifs et chez-lui. Un ami, un frère, toujours là à nos moments difficiles, de doutes ou d’épreuves pour partager souffrances, pertes cruelles et contribuer ainsi à induire espoirs !

Nous gardons et garderons toujours de lui, collectivement et individuellement, une image de convivialité, de jovialité et de courtoisie. A ses aînés parmi nous, y compris ses collaborateurs, il lançait son affectueuse et respectueuse exclamation «Grand Bi !!», avec beaucoup d’humilité. Pour les autres, il avait toujours cette rare capacité d’écoute et cette particulière subtilité de toujours prodiguer des conseils sans jamais donner des leçons ou juger.

Il savait solliciter également, en certaines circonstances, sans fausse modestie, les conseils de nous tous.

Certains d’entre nous ont travaillé sous son autorité alors qu’il était Secrétaire Général du Gouvernement, sous la Primature de Son Excellence Macky Sall, actuel Président de la République, avec lequel il fut Ministre des Affaires Etrangères et en dernier ressort Médiateur de la République jusqu’ au 05 Août 2021. Ce qui est marquant, avec ABC, c’est son habilité à encourager ses collaborateurs, en mettant en exergue leurs mérites professionnels, mais sans complaisance ou condescendance aucune. Ceux-là avaient ainsi toujours envie de mieux servir.

Et que dire, de sa grande convivialité et hospitalité bien Ndar - ndar! Nous en savons quelque chose avec les rituels et copieux ndogous auxquels lui et son épouse Néné Diané NDao Cissé nous avaient généreusement habitués.

Aujourd’hui, il s’en est allé rejoindre son fils, Abdoulaye Néné Cissé à Touba, auprès et Cheikh Ahmadou Bamba, son Guide religieux, pour un repos éternel.

Puisse ALLAH (SWT) les accueillir en Son Firdawsi, et aussi accorder une longue et heureuse vie, empreinte de santé de faire, aux frères et petite sœur d’Abdoulaye Néné : Babacar Néné, Khadim Néné et Aminata Néné Cissé, pour continuer l’œuvre de leur illustre père, notre Frère et Ami de toujours et pour toujours, Alioune Badara Cissé (ABC). (Fatiha et 12 Ikhlass).

Les Membres du THINK-TANK / GPDA