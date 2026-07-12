À Kaolack et Kaffrine, le mot d’ordre de grève décrété par le Front syndical pour la défense du travail (FSDT) a été strictement suivi par le personnel de la santé qui se dit très déterminé à aller jusqu’au bout de la lutte pour la satisfaction de leurs revendications.

Le mot d’ordre de grève du Front syndical pour la défense du travail (FSDT) a été largement suivi à Kaffrine, notamment chez les médecins et infirmiers de la région. Dans la matinée d'hier, le ton a été donné par le président de la section régionale d'And Gueusseum, Narcisse Gomis, qui affirme que le mot d’ordre de grève est bien respecté dans toute la zone de Kaffrine. "Nous avons décrété 48 heures de grève avec le respect des urgences assorti d’un service minimum", a-t-il dit.

M. Gomis rappelle que leurs points de revendications s'articulent autour de six points. Le premier étant la mise en œuvre intégrale des accords résiduels signés avec l'ancien régime depuis le 10 mai 2022, l'octroi de l'indemnité de logement pour les contractuels des établissements publics de santé, avec son extension au niveau des travailleurs des collectivités territoriales, donc l'application du décret portant sur ce point concernant la fonction publique locale.

Il ajoute aussi que parmi les revendications figurent le plan de carrière des infirmiers, sages-femmes et assistants infirmiers. Sur ce point, il précise qu'un renforcement généralisé de capacité des infirmiers et sages-femmes est très attendu en ce sens qu'il y a une cohorte qui ne bénéficie toujours pas de relèvement du niveau de formation. Le représentant d'And Gueusseum explique également que seule cette formation permet aux travailleurs de la santé concernés de passer de la hiérarchie B4 à la hiérarchie B1.

Il poursuit, concernant les assistants infirmiers qui avaient obtenu leur diplôme avec le niveau BFEM, qu’ils devraient passer de la hiérarchie C1 à celle de B4. Pour cela, il faut aussi un renforcement de leurs capacités qui n'est toujours pas effectif, renseigne-t-il. "Nous exigeons la matérialisation de ces formations et l'actualisation et la reprise du processus d'attribution des terrains aux travailleurs de la santé, enclenché sous le régime de Macky Sall", a-t-il réclamé.

D'après lui, depuis l'accession au pouvoir de l'actuel régime, ce dossier est rangé aux oubliettes ; ce qu'il a déploré.

Le SAMESS se joint à la lutte

Ainsi, dans la région, les sections SAMES (Syndicat Autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-Dentistes du Sénégal) de Kaolack et de Kaffrine se sont jointes au front pour réclamer le respect des droits des travailleurs de la santé. Conduite par Dr Assane Diouf à Kaffrine, la grève des médecins s’est fait ressentir dans les établissements sanitaires de la région.

Dans le département de Koungheul, "les médecins et infirmiers sont concernés par cette grève décrétée par la FSDT", ont confié des responsables d’organisations affiliées au front syndical. Pour ainsi dire que le secteur de la santé a été fortement secoué par le mot d’ordre de grève qui n'a pas épargné la région de Kaolack où médecins et infirmiers se sont joints à la lutte.

À l'hôpital général El hadji Ibrahima Niass de Kaolack, seules les urgences sont prises en charge. Le constat est que les allées de l'hôpital sont vides : pas de consultations et aucun service de cet établissement ne tourne. Le SAMES de Kaolack, dirigé par Dr Ndeye Maty Cissé, s’est bien mêlé à la grève.

Hôpitaux et établissements de santé vides

A Kaffrine, l'ampleur de la grève est nettement visible, car les structures de santé sont vides aussi bien à l'hôpital général de Kaffrine que dans les autres établissements de santé. "L'ampleur de cette grève est palpable dans tous les départements de Kaffrine. Ici à l'hôpital de Kaffrine, il n'y a personne, la salle d'attente est déserte. C’est la même situation à Malem Hodar, Koungheul, Mbirkilane", a confié le SG du SAMES de Kaffrine, Dr Assane Diouf, qui se réjouit de la réussite de cette grève dans sa zone.

Rappelons que pour le SAMES, les revendications s’articulent autour du respect du Pacte de stabilité sociale, de la revalorisation de son régime indemnitaire et de l'amélioration des conditions de carrière. Le syndicat dénonce par ailleurs son exclusion des concertations nationales sur l'avenir du secteur de la santé.

Bachir KANE