SG SAMES SUR LA MISE EN DEMEURE DES GYNECOLOGUES AFFECTES A KOLDA ‘’L’ostracisation des agents de santé ne passera pas !’’ Sur un autre registre, le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes est revenu sur le cas du chirurgien affecté à Kolda et qui refusait de regagner son poste. Selon les camarades de Yeri Camara, il y a une discrimination qui ne dit pas son nom. ‘’Le Sames dénonce le traitement discriminatoire des ressources humaines du ministère. Au moment où il est servi des mises en demeure à deux gynécologues qui ont des dossiers médicaux en bonne et due forme, d’autres, qui n’ont pas rejoint leur poste depuis 2014, n’ont subi aucune mesure administrative. Le Sames dénonce ce deux poids, deux mesures qui est ‘’la cause réelle de l’absence de spécialistes dans les régions’’, peste le secrétaire général de l’organisation. D’après lui, il y a une ostracisation des agents de la santé dans leur propre ministère et cela ne passera pas. ‘’Le ministère de la Santé va se faire avec les agents de santé. Tous les autres corps administratifs doivent savoir qu’ils n’exercent que des fonctions supports’’, a déclaré Amadou Yeri Camara, non sans rappeler qu’au moment où les gynécologues sont victimes d’affectation, d’autres qui viennent de sortir en 2020, sont affectés à Dalal Jamm. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE SYSTEME SANITAIRE PARALYSE A KOLDA La grève du Sames largement suivie La grève de 48 heures du Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames) est respectée dans toutes les structures sanitaires de la région de Kolda. Pas de consultations, ni de rendez-vous à prendre, encore moins de la délivrance des documents administratifs. Les patients sont obligés de rebrousser chemin. Seuls les urgences et les malades hospitalisés sont pris en charge par les grévistes. Soutenus par des proches, Aly Baldé marche en s’appuyant sur des béquilles pour sortir de l’hôpital régional de Kolda. Et pour cause ! Les médecins ont entamé hier une grève totale de 48 heures. Ils n’assureront aucun service minimum, tant que l’État voudra ‘’faire du directeur de l’hôpital Magatte Lo de Linguère et son personnel les agneaux du sacrifice, suite à l’incendie qui a eu lieu dans cet établissement sanitaire en avril dernier et qui a coûté la vie à quatre bébés’’. C’est l’un des motifs de la grève du Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames). Aussi bien au centre hospitalier régional de Kolda que dans d’autres établissements sanitaires publics de la région, les services réservés aux soins ont été désertés par des malades, priés de quitter les lieux, à l’exception de cas jugés graves. Samba Kandé, âgé de 20 ans, un des patients, est dans le désarroi total. ‘’Je n’ai pas le choix, avec ma jambe et mon bras plâtrés. Je suis un conducteur de moto-Jakarta. A la suite d’un accident de la circulation, j’avais rendez-vous avec le médecin. Je suis rentré chez moi’’, informe-t-il. Serigne Diop est lui aussi dans l’obligation de rentrer. ‘’J’avais rendez-vous avec le cardiologue, mais on m’a fait savoir que les médecins sont en grève de 48 heures. Malgré ma souffrance, je suis dans l’obligation de prendre mon mal en patience jusqu’à la fin de la grève’’. Urgences et malades hospitalisés pris en charge par les grévistes Au centre hospitalier régional de Kolda comme dans les autres districts sanitaires de la région de Kolda, seuls les urgences et les malades hospitalisés sont pris en charge par les techniciens de la santé. ‘’Nous ne faisons pas de consultations ; nous ne donnons pas de rendez-vous, ni ne délivrons des certificats ou autres documents administratifs’’, explique le Dr Daouda Djiba, pédiatre à l’hôpital régional de Kolda. ‘’Nous disons non à cet acharnement de l’Etat sur ce personnel qui devrait être plutôt félicité, encouragé et renforcé en personnel et en matériel, au lieu d’être sacrifié. Nous disons non à cette injustice. Parce que le premier responsable dans cette affaire, c’est l’Etat. Ce n’est pas ce personnel de la santé’’.NFALY MANSALY