Le Mouvement départemental des enseignants républicains (MDER) de Guédiawaye réaffirme son soutien indéfectible au président Macky Sall et à la coalition, en dépit des circonstances difficiles auxquelles ils ont récemment été confrontés. "Au moment où la base était désertée, nous tenons à souligner le courage et la détermination de Maimouna Cissokho et du MDER qui ont vaillamment défendu le président Macky Sall et la coalition.

Leur engagement sans faille témoigne de leur loyauté et de leur dévouement envers notre leader et les idéaux qu'il incarne. Le MDER de Guédiawaye tient également à féliciter le président Macky Sall pour son choix éclairé d'Amadou Ba en tant que candidat de consensus et de continuité. Nous sommes convaincus que la nomination d'Amadou Ba renforcera davantage l'unité au sein de la coalition et permettra de maintenir la stabilité politique et économique du pays. Nous avons pleinement confiance en sa compétence, son intégrité et sa détermination à servir le peuple sénégalais", lit-on dans une note rendue publique.