Le Guichet unique pour le Projet 100 000 logements est lancé. C’est une vieille doléance des praticiens du secteur qui ont longtemps souffert des lenteurs administratives. Il permettra de raccourcir le délai de traitement des dossiers relatifs à ce projet de logement.

Une avancée significative dans la mise en œuvre du Programme des 100 000 logements. Hier, le guichet unique de ce projet phare a été lancé par le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, et celui de l’Urbanisme, du Logement, de l’Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow. Il vient compléter le dispositif existant ainsi que les autres leviers supports destinés à donner corps à ce programme de logements sociaux : le régime fiscal et douanier dérogatoire au droit commun pour les promoteurs immobiliers engagés dans un programme de construction d’immeubles à usage de logement agréé par l’Etat, le foncier aménagé gratuit, l’affectation de 1 100 hectares du pôle urbain de Daga Kholpa à la Société d’aménagement foncier et de rénovation urbaine (Safru) et destinés en partie aux logements sociaux, etc.

Le guichet unique est organisé, au niveau central, en deux sections qui ont en charge la supervision de l’ensemble des procédés et procédures fiscales et foncières. Il y a également la création des antennes au niveau déconcentré qui serait une illustration de la territorialisation des politiques publiques et de l’équité territoriale.

Abdoulaye Daouda Diallo relève que les procédures et formalités administratives sont souvent décriées par les usagers du service public, à cause de leur lourdeur et de leur ‘’complexité, surtout en matière foncière et fiscale’’. Ainsi, ‘’conscient de cette situation et pour assoir les bases d’un succès du Projet 100 000 logements, il est apparu nécessaire, voire obligatoire de mettre en place ce guichet unique, cadre spécifique de traitement des dossiers fonciers et fiscaux pour le Projet 100 000 logements dans la grande célérité et la diligence requise’’, a-t-il expliqué.

Dans ce sens, ce guichet unique aidera à raccourcir le délai de traitement des dossiers relatifs, notamment, à l’immatriculation et aux morcellements des assiettes foncières, à la délivrance des autorisations de lotir ainsi que des certificats de conformité y afférents. Il permettra également aux promoteurs agréés de bénéficier d’exonérations fiscales prévues dans la réalisation de ce projet.

La mise la place du guichet unique traduit donc, d’après le ministre, ‘’la volonté de l’Etat de faciliter aux Sénégalais d’ici et de la diaspora, l’accès aux logements par une simplification des procédures et formalités administratives’’.

En outre, M. Diallo renseigne que 250 000 se sont inscrits sur la plateforme de ce programme. Il souligne qu’il y a plus de 2 000 logements déjà en construction. A cet effet, ‘’le fonctionnement optimal du guichet dépendra largement de l’engagement des présidents de section ainsi que les coordonnateurs des antennes régionales que sont les gouverneurs de région et de l’ensemble des membres représentants des structures concernées’’, a-t-il indiqué.

Revenant sur l’équité territoriale et l’accessibilité des habitats, Abdoulaye Daouda Diallo a fait savoir que dans le Programme des 100 000 logements, 60 % des constructions sont réservées aux villes de Dakar, Thiès et Mbour. Le reste sera partagé aux autres villes du pays, en raison de la faiblesse de leur densité.

BABACAR SY SEYE