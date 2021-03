M. B. sera déféré aujourd’hui au parquet, pour les faits de viol suivi de grossesse sur une élève de 14 ans. Il a reconnu les faits, lors de son audition.

Ayant constaté les transformations corporelles de sa fille qui vient juste de boucler ses 14 ans, la mère de la petite A. D. a soupçonné le pire. Elle l’a alors soumise à plusieurs interrogatoires, sans obtenir de réponse. De plus en plus convaincue qu’il s’était passé quelque chose avec sa fille, elle s’est résolue à l’emmener à un établissement de santé du coin. Ses craintes ont été confirmées, puisque le toubib qui a consulté sa fille lui a fait savoir que l’élève est enceinte de 2 mois.

Dès lors, elle n’a plus lâché sa fille, l’a soumettant à un feu roulant de questions. Elle a fini par craquer et révéler que l’auteur de sa grossesse n’est personne d’autre que leur voisin M. B. Sans tarder, elle est allée saisir les limiers du commissariat de police de Guinaw-Rail d’une plainte. Les hommes du commissaire Dame Touré sont allés le cueillir.

Entendue en premier, la fille a soutenu que le suspect attendait la nuit pour s’introduire dans la chambre où elle dort avec ses trois autres sœurs. Il la bâillonnait, avant de la violer. Elle ajoutait qu’elle a perdu le nombre de fois où elle a subi ses assauts.

Interrogé dans le régime du garde à vue, M. B. est passé aux aveux. ‘’Je reconnais ce dont vous me reprochez. En réalité, je ne peux pas vous dire ce qui me pousse à le faire. Je ne le sais même pas. Je ne peux pas vous dire ce qui me pousse à agir de la sorte’’, a-t-il déclaré lors de son audition.

A la fin de sa période de garde à vue, le marchand de profession, âgé de 19 ans, sera présenté au procureur près du tribunal de grande instance de Pikine. Sans doute, ce matin. Il est poursuivi pour viol sur une mineure de 14 ans, suivi de grossesse.