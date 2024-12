Guy Marius exige la démission de Malick Ndiaye

Après l'appel nominatif et l'installation des députés ayant remplacé Macky Sall, Ousmane Sonko et Momath Talla Ndao, le doyen d'âge, Alla Kane, a annoncé la proposition du groupe Pastef de choisir le ministre Malick Ndiaye comme président de l’Assemblée nationale. Alors qu’on s'apprêtait à procéder au vote, Guy Marius Sagna s’est levé de son siège et a fait appel au règlement. Selon lui, le M. Ndiaye étant ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, doit d’abord démissionner du gouvernement avant de prétendre siéger à l’Assemblée.

Face à cette interpellation, le président de séance a donné la parole au président du groupe parlementaire de la majorité, Ayib Daffé. Au présidium, il a soutenu que Malick Ndiaye a bel et bien démissionné et a lu l'acte de démission. Mais cela ne suffisait pas pour certains députés de l’opposition .

Faisant appel à son tour au règlement intérieur de l’Hémicycle, le député remplaçant Macky Sall, Abdou Mbow a souligné que ce n'est pas au président de groupe de présenter la démission d'un ministre. C'est plutôt au président de séance de donner lecture de cette démission. A son tour, Tafsir Thioye a relevé qu'une démission doit respecter un certain nombre de formalités. "Rien ne nous dit que la démission a été actée. Elle aurait dû être matérialisée par une lettre de la Présidence. Pas une simple déclaration lue par un tiers’’, interprète le député non inscrit.

Le président de séance a relu l'acte de démission avant de décider de la poursuite de la procédure d'installation de l'Assemblée nationale.