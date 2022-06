Comme Déthié Fall, Ahmed Aidara et Mame Diarra Fam, Guy Marius Sagna est libre depuis hier. Le leader de Frapp/France dégage et tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi à Ziguinchor, était jugé à la barre du tribunal des flagrants délits de Ziguinchor.

Il a été condamné à un mois de prison avec sursis, en plus d’une amende de 50 000 F CFA pour provocation directe à un attroupement non armé, actions diverses, participation à un attroupement non armé et actions diverses. Tous ses coaccusés ont été soit relaxés, soit condamnés avec des peines assorties de sursis.