Le député Guy Marius Sagna a tenu à rendre compte à ceux qui l’ont élu. Ainsi, dans une note, il a fait le bilan de sa première année de législature. ‘’À tous ceux qui m'ont élu député, mais aussi à tous ceux qui n'ont pas voté pour nous, mais que je représente aussi, je vous dois tous, après 12 mois passés à l'Assemblée nationale, un bilan ou un compte rendu’’, a-t-il expliqué. Dans ce sens, il les informe d’avoir pris au total 178 initiatives parlementaires entre le 19 octobre 2022 et le mois d'août 2023. Il s’agit de 119 questions écrites, de 26 questions orales, de 23 questions d'actualité et de trois propositions de mise sur pied de commission d'enquête parlementaire, de deux propositions de mission d'information, d’une proposition de loi et de quatre courriers adressés au président de l'Assemblée nationale.

Il a précisé que les 178 initiatives parlementaires ont interpellé 26 ministères. Treize ont concerné le ministère du Travail, 12 celui de l’Intérieur, 10 celui des Affaires étrangères, neuf celui du Pétrole et de l'Énergie, autant pour ceux de la Santé et de l’Action sociale ainsi que de l’Enseignement supérieur. Le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres en a reçu sept, celui de la Pêche six. Cinq sont allées au ministère de l’Éducation nationale, cinq à celui de l’Eau et de l’Assainissement, celui de la Justice cinq de même que celui des Collectivités territoriales.

...Le parlementaire a initié 46 qui ont concerné les droits des travailleurs et plus de 40 autres parlaient des problèmes de la jeunesse. Aussi, informe-t-il dans sa note, ‘’plus de 11 de mes initiatives ont concerné les violences, les tortures et agressions de certains agents des forces de défense et de sécurité sur la population’’. Et plus de onze autres ont concerné le bien-être pédagogique et social des étudiants des universités publiques.

Il y a neuf de ses actions parlementaires qui ‘’ont concerné le droit à l'électricité des populations et la cherté du prix de l'électricité et six de mes initiatives ont concerné la défense des droits des Sénégalais de l'étranger et des Noirs victimes de racisme à travers le monde’’. En outre, ‘’sur ces 176 initiatives, certaines ont concerné la situation des Noirs en Mauritanie, en Tunisie et aux États-Unis. Mais aussi la situation au Soudan, au Niger, au Mali et en Palestine’’. Les actions de GMS ont eu des effets et impacts positifs.

‘’Nos initiatives parlementaires et extra-parlementaires ont contribué, par exemple, à : faire passer le salaire des agents de la sécurité de proximité (ASP) de 50 000 à 90 000 F CFA, à changer la situation des médecins sortants de l'université de médecine Saint Christopher, à informer le ministre du Commerce de l'ouverture illégale de China Mall qui a été condamné à payer 10 millions de francs CFA, à introduire EDK dans les sociétés qui vendent du carburant aux députés, à améliorer les salaires des travailleurs des bateaux de pêche, à attirer l'attention du gouvernement sur les retards structurels dans le paiement des salaires ou des primes des ASP, des policiers, des jeunes du programme Xëyu Ndaw Ñi, des employés du Fera, des travailleurs des CTE du coronavirus’’. Et, dit-il, ‘’la liste n'est pas exhaustive. Je prends l'engagement auprès de vous de plus et mieux faire pour vous représenter, pour vous défendre, pour plaider pour vous à l'Assemblée nationale’’.