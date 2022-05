Après les régions de Dakar et de Thiès où elle a contribué à la réhabilitation de 800 unités d’habitation, à travers le fonds rotatif de la Fédération sénégalaise des habitants (FSH), l’organisation non gouvernementale (ONG) UrbaSen a procédé, hier, au lancement de son projet ‘’Initiatives habitantes pour la création de quartiers durables’’, dans la commune de Ziguinchor. Financé par la fondation allemande Heinrich Boll, le projet ambitionne de mobiliser les organisations de la société civile locale, en particulier de femmes et de jeunes, pour conduire des initiatives habitantes de développement durable.

À cet effet, le projet facilitera l’organisation des habitants, le renforcement de leurs capacités et celles des organisations pour l’émergence de quartiers durables où sera renforcé l’accès aux ressources locales et services sociaux de base pour les personnes les plus vulnérables.

Le choix de Ziguinchor, les quartiers notamment de Kandialang et de Tilène, à la périphérie de la capitale sud du pays, n’est pas fortuit. En effet, la ville de Ziguinchor connait une croissance démographique modérée, voire ralentie ces dernières années. Près de la moitié de la population de la région est concentrée dans la commune de Ziguinchor. Elle est peuplée par des vagues successives de migrants venant des zones rurales, des pays limitrophes et par l’arrivée massive de déplacés du conflit en Casamance. Cette extension urbaine de la commune de Ziguinchor, peu contrôlée et peu planifiée, a engendré de nombreuses carences en équipements et en services urbains (voiries, adduction en eau potable, défaut d’éclairage public, absence de canaux d’évacuation des eaux usées, etc.) Cet état de fait est à l’origine du développement de plusieurs quartiers précaires où se pose, de nos jours, la problématique du développement durable.

C’est donc pour faire face à cette situation que le projet ‘’Initiatives habitantes pour la création de quartiers durables’’ a été initié. En somme, il s’agit de ‘’doter la commune de Ziguinchor de quartiers émergents et durables où il fait bon vivre. Pour y parvenir, il faut repenser, ensemble, le mode de construction en vue d’offrir aux populations des logements durables et décents incluant un assainissement performant adapté au concept de quartiers durables’’, a expliqué Magatte Diouf Cissé, la chargée de programme à UrbaSen.

Selon elle, le développement urbain de Ziguinchor peut être porté par les acteurs au niveau local et les habitants eux-mêmes. Et l’approche ‘’Habitantes’’, dit-elle, permet de mettre le citoyen au cœur du processus de gestion et d’administration de la ville en rapport avec les collectivités territoriales.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)