L’équipe du Sénégal va jouer son premier match au Championnat d’Afrique des nations de handball féminin 2022, ce soir (18 h), contre celle de Madagascar au Dakar Aréna de Diamniadio.

La 25e édition du Championnat d’Afrique des nations de handball féminin va démarrer, ce mercredi, au Dakar Aréna de Diamniadio. L’équipe du Sénégal, qui compte profiter de l’avantage de jouer à domicile pour décrocher l’or, va entamer sa campagne dans la poule C face à Madagascar, à 18 h. Doungou Camara et ses coéquipières avaient d’ailleurs rencontré cette équipe malgache, lors de la première journée de la poule A de la Can-2021. Le Sénégal s’était imposé largement sur le score de 42 à 16.

Comme l’année dernière à Yaoundé, les Lionnes vont tenter d’apprivoiser leurs adversaires et marquer leur territoire. Parmi leurs trois adversaires du groupe C, les Malgaches seraient le meilleur choix pour une mise en train. D’ailleurs, le sélectionneur national ne s’en cache pas. ‘’Madagascar, c’est une équipe qui reste nouvelle dans le contexte international africain, qui va, je l’espère, nous permettre de rentrer dans la compétition’’, avait déclaré Yacine Messaoudi en conférence de presse. Le coach a assuré que ses joueuses, qui sont de vraies ‘’compétitrices’’, sont prêtes à aller jusqu’au bout. Messaoudi peut compter sur un renfort de taille. Il s’agit de l’arrière gauche Claudine Mendy (32 ans), vice-championne du monde avec la France (102 matches sous le maillot de l'équipe de France), en 2009 et 2011. Son expérience de la haute compétition sera d’un grand apport pour l’équipe sénégalaise.

Classée à la dernière place (11e, avec 5 défaites en autant de sorties) du tableau final de la compétition, en 2021, l’équipe de Madagascar espère réaliser une meilleure prestation qu’il y a un an. Pour cela, les Malgaches devront sortir le grand jeu pour stopper les Lionnes.

L’autre match de la poule C va opposer le Cameroun à la Côte d’Ivoire, en début d’après-midi (14 h). Les Camerounaises, vice-championnes d’Afrique, doivent tenir leur rang face à une équipe ivoirienne qui retrouve la compétition qu’elle avait manquée en 2021. Doubles championnes d’Afrique (1987, 1996), les Ivoiriennes veulent rejouer les premiers rôles sur la scène continentale.

L’Angola, tenant du titre, va effectuer son entrée en lice face à l’Algérie, ce jeudi (18 h). Quatorze fois championnes d’Afrique, les Angolaises sont les grandes favorites pour décrocher leur 12e titre d’affilée.

Programme Mercredi 10h Maroc - Tunisie 12h Congo - Guinée 14h Cameroun - Côte d'Ivoire 18h Sénégal - Madagascar

LOUIS GEORGES DIATTA